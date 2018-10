Fluchtbewegungen dokumentiert

Miltenberg.Eine Magnum-Photos-Ausstellung in Zusammenarbeit mit Amnesty International zeigt die Geschichte von Flucht und Vertreibung. 30 Tafeln bieten einen Blick in die Fluchtbewegungen der vergangenen 70 Jahre und beleuchten die individuellen Geschichten der vor gesellschaftlicher Umwälzung, Bedrohung und Tod geflüchteten Menschen, die ihr Zuhause verlassen und sich auf eine ungewisse Reise begeben.

Damals wie heute wurden die Ereignisse von Fotografen dokumentiert und so greift die Ausstellung folgenden Themen auf: Krieg und Chaos, Suche nach Sicherheit, Leben in Unsicherheit, Mauern und Zäune, Leben von Tag zu Tag und geteilte Verantwortung. Die Vernissage findet am Montag, 29. Oktober, um 18 Uhr im Foyer des Landratsamtes statt. Besucher können sich die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes vom 30. Oktober bis 15. November ansehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018