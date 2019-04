Förderrichtlinien auf den Prüfstand stellen

Walldürn.Gut besucht war die Sitzung des Sportrings im Clubheim der Eintracht Walldürn, wo Vorsitzender Joachim Mellinger die Vertreter der Mitgliedsvereine begrüßte.

Der Vorsitzende erklärte, dass der Grund für die lange Sitzungspause private Gründe hatte und es auch aus der Mitte der Mitgliedsvereine in diesem Zeitraum keine Wünsche und Anregungen gab, die an den Sportring herangetragen wurden.

Danach führte er in das Thema „Vereinsförderrichtlinien“ ein und klärte offene Fragen. Weiter stellte er klar, dass die Vereinsförderrichtlinien, die am 1. Januar 2014 in Kraft traten, auf den Prüfstand gehören. Die Mitgliedsvereine sollten sich dazu Gedanken machen und ihre Vorschläge und Verbesserungen bis zum 1. Juni an den Vorstand melden.

Da der Vorsitzende des Turnvereins Walldürn Leo Kehl die Umverteilung der Übungsstunden und Ausweichmöglichkeiten bei der Belegung der Hallen aufgrund des Abrisses der Turnhalle Keimstraße mehr als hervorragend organisierte, schlug der Vorsitzende Mellinger vor, neben Jürgen Giebel, dem derzeitigen 2. Vorsitzenden, Leo Kehl für das Amt des weiteren 2. Vorsitzenden zu wählen. In dieser Funktion soll sich Leo Kehl als Ansprechpartner des Sportrings zukünftig um die Hallenbelegungen kümmern, da in diesem Zusammenhang ja noch die Sanierung der Nibelungenhalle ansteht. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Kassier Jürgen Mellinger berichtet über den Kassenstand. Im Moment sind keine Beiträge von den Mitgliedsvereinen vonnöten, da sich der Kassenstand im „grünen Bereich“ befindet.

Keine Zeiten auf Vorrat

Der neue 2. Vorsitzende Leo Kehl berichtete, dass er auch für die Vereine aktiv war, um alle Wünsche für die Hallenbelegungen unter einen Hut zu bringen. Bedarfs und Änderungsmeldungen sind an Ralf Mechler bei der Stadt Walldürn zu richten. Aufgrund der sehr begrenzten Freiräume dürfen Hallenzeiten nicht „auf Vorrat“ gemeldet werden, sondern nur, wie sie tatsächlich auch genutzt werden. Die Stadt Walldürn sei verantwortlich für die TÜV-Prüfung der Sportstätten. Sportgeräte die vom TÜV bemängelt und gesperrt sind, dürfen nicht zum Einsatz kommen, ansonsten liegt die Verantwortung zum Teil bei den Vereinen selbst. Bei Fragen zum Thema „TÜV für Sportgeräte“ und bei Mängeln solle man sich an Leo Kehl wenden.

Joachim Mellinger berichtet über die Arbeit des Ehrenamtsbeauftragen des Landkreises Volker Noe. Dieser führt regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Themen des Ehrenamts durch. Aus diesem Grund werde der Sportring keine „Parallelveranstaltungen“ durchführen. Besteht Interesse an ganz bestimmten Themen, so ist dies dem Vorsitzenden mitzuteilen.

Mittlerweile gebe es genügend Hallenzeiten, von daher sei der Sportring nicht mehr der „Streitschlichter“ in diesen Angelegenheiten.

Deshalb stand die Frage im Raum, welche Rolle der Sportring zukünftig spielen soll. Auch die Nachfolge des Vorsitzenden wurde angesprochen.

Unmut geäußert

Die anwesenden Vereinsvertreter zeigen ihren Unmut bezüglich des Verhaltens der Stadt Walldürn gegenüber dem Sportringvorsitzenden zum Punkt „Turnhalle Keimstraße“. Der Schriftführer nimmt Kontakt zu den Verantwortlichen auf, um eine weitere Verstimmung zu vermeiden.

Zum Schluss bat der Vorsitzende darum, wichtige Termine wie Jubiläen ihm zu melden. mel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019