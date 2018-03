Fränkische Satire

Anzeige

Amorbach.Bernd Regenauer gastiert mit seinem Programm „Nützel – „Erleuchtung Vol.1 - Der Weg vom Erfolg“ am Samstag, 10. März, in der Zehntscheuer. Der Träger des Deutschen Kabarettpreises und Nürnberger Lokalmatador Bernd Regenauer rechnet in seinem neuen Nützel-Solo genüsslich mit Heilsverkündern, Optimierungs-Coaches, Mental-Gurus und allen, die auf dem Rücken einer verunsicherten Gesellschaft ihren Reibach machen wollen, ab – ein intelligentes kabarettistisches Vergnügen.

Als ihr Coach des Abends weist Harald Nützel ihnen den Weg vom Erfolg. Sein Aufbau-Seminar zur Stärkung menschlicher Schwächen ist zertifiziert nach den zwölf Lehrsätzen des berühmten Erfolgs-Gurus Jerry Saltzman. In Fränkisch mit hochdeutschem Akzent, mit moderner Multimedia-Technik und WhatsApp-Direktkontakt.

Ihr Erkenntnisgewinn wird enorm sein, sie werden mit einem Siegerlächeln den Raum verlassen! So jedenfalls der Plan. Doch wer den Nützel kennt, weiß, wo das hinführt. Wer ihn nicht kennt, wird ihn kennen lernen...