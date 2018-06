Anzeige

Er würdigte sie als eine ganz besondere Frau der Barmherzigkeit und der Liebe, die mit ihrem gütigen Herzen und ihrem unerschütterlichen festen Glauben an Gott und Jesus Christus stets eine Mittlerin zwischen den Fronten gewesen sei und deren Liebe zu Gott sich allzeit in ihrem Herzen widergespiegelt habe. Ganz in ihrem Sinne und nach ihrem Vorbild sei auch heute ein jeder Gläubige im katholischen Glauben dazu aufgefordert, allzeit Erbarmen, Barmherzigkeit und Nächstenliebe dem Nächsten, der Familie und der ganzen Gesellschaft gegenüber zu zeigen. Durch das Leben und segensreiche Wirken der Heiligen Rita werde leibhaftig sichtbar, was das Heilige Evangelium allen gläubigen Christen sagen wolle: „Leibhaftig zu werden mit Gott im Leib und Blut Jesu Christi“ in einer Welt, die heute oftmals voller Dornen, Leid, Angst, Schrecken, Gewalt, Unterdrückung und Verfolgung sei, und in der es gelte, die Liebe und den Frieden Gottes wieder deutlich sichtbarer zu machen.

Zum Vorbild nehmen

Eine gute Möglichkeit im Bemühen um Frieden tue sich sicher auf, wenn ein jeder die Heilige Rita hier zum Vorbild nehme, deren Leben ein jeder Katholik ganz sicherlich kenne und die diesen Weg beispielhaft gegangen sei, in dem sie ihre persönlichen Vorstellungen und Sicherheiten immer wieder aufgegeben habe, um sich von der Hand Gottes führen zu lassen, wohin sie ursprünglich mehrmals eigentlich gar nicht hingewollt habe, und deren Leben gerade dadurch eine besondere Bedeutung gewonnen habe, die sie über Jahrhunderte hinweg wichtig gemacht habe.

Das Leben der Heiligen Rita sei von ihrer Geburt an im Jahr 1380 bis hin zu ihrem Tode im Jahr 1447 eigentlich immer ganz anders verlaufen, als es hätte verlaufen müssen, wenn es nach ihren ursprünglichen Plänen gegangen sei und sie habe im Leben einige Einschnitte erlebt. Etwa der anfängliche Verlauf ihrer Ehe mit ihrem jähzornigen Mann, die Ermordung ihres Mannes und der frühe Tod ihrer beiden Söhne oder die anfänglichen Probleme nach dem Eintritt in ein Kloster.

Die Heilige Rita habe in ihrem ganzen Leben stets das getan, was sie letztendlich habe tun müssen und was ihrem Leben für die Christen im katholischen Glauben heute auch noch nach zwischenzeitlich schon über 600 Jahren noch Bedeutung verleihe. Sie sei so gesehen einstrahlendes Zeugnis christlichen Glaubens, das dazu beitrage, den Glauben der Menschen von heute zu stärken. Ihr Wirken von damals habe über die darauffolgenden Jahrhunderte hinweg bis heute immer wieder reiche Früchte getragen und gebracht. Immer wieder stelle sich heraus, dass gerade die Friedfertigkeit als wirksamste Waffe in Zeiten historischer Wunder gewirkt habe und so Hass und unüberbrückbar erscheinende Spannungen und Auseinandersetzungen überwunden habe.

Das Leben und Wirken der Heiligen Rita stelle eine wahre Demonstration für die Barmherzigkeit und Liebe Gottes uns Menschen gegenüber sowie eine wahre Demonstration für den Frieden in Freiheit dar, und auch wir Christen von heute sollten für diesen christlichen Glauben demonstrieren, wie ihn die Heilige Rita vorgelebt habe. Auch wir sollten das Leitwort der Wallfahrt auf- und annehmen und in seinem Sinne für den Frieden demonstrieren.

Rosen gesegnet

Am Ende des feierlichen Pontifikalamtes segnete der Abt am Rita-Altar alle Rosen, die nach Beendigung des Gottesdienstes an die Wallfahrer sowie Gottesdienstbesucher verteilt wurden.

Auch am Nachmittag bei der Andacht zu Ehren des Heiligen Blutes in der wiederum überfüllten Basilika erfolgte noch einmal diese Rosensegnung und die anschließende Verteilung der von Bernhard Pawelzik aus Freiburg als Hauptzelebrant gesegneten Rosen. ds

