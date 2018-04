Freiheitsrechte eingeschränkt

Anzeige

Walldürn.„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“, schrieb Heinrich Heine bereits 1821 und sollte damit leider Recht behalten. 2018 jährt sich der Jahrestag der Bücherverbrennung zum 85. Mal. Aus diesem Anlass veranstaltet der „BücherLaden“ in Walldürn zusammen mit der Initiative „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis“ am Samstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Galerie „Fürwahr“ eine Lesung gegen das Vergessen unter dem Titel „verboten – verbrannt – verfolgt“.

An diese makabren Veranstaltungen, mit denen die systematische Verfolgung jüdischer, marxistischer, pazifistischer und anderer oppositioneller oder politisch unliebsamer Schriftsteller begann, soll erinnert werden, so der Wunsch der Organisatoren.

Unerwünschte Autoren

Hierzu lesen sowohl die Theaterpädagogin Ann-Kathrin Schneider, als auch der Schauspieler David N. Koch Auszüge aus „gebrandmarkter Literatur“ von Else Lasker-Schüler, Vicki Baum und Mascha Kaléko und von den im Nationalsozialismus unerwünschten Autoren Leonhard Frank, Jaroslav Haek und Bertolt Brecht.