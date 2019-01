Freude über 14 neue Mitglieder

Altheim.Am Sonntag trafen sich die Mitglieder des Heimatvereins Altheim zu ihrer Jahreshauptversammlung im örtlichen Gasthaus Krone. Hubert Mühling, Vorsitzender und Ortsvorsteher, begrüßte alle Anwesenden und freute sich auf positive Berichte.

300 Besucher verzeichnet

Schriftführerin Ute Schüller gab in ihrem Bericht einen ereignisreichen Rückblick über die vergangenen Monate. Wie jedes Jahr wurde der Osterbrunnen wieder festlich geschmückt. Besuche im Grünkernmuseum waren sehr beliebt. Zirka 300 Personen von nah und fern zeigten großes Interesse am Grünkern und seiner Produktion sowie dessen Einsatz in verschiedenen Rezepten. Kulinarische Köstlichkeiten rundeten die Führungen ab. Mitte August fand die alljährliche „Wörzbüschelwanderung statt, an der 30 Frauen teilnahmen und wunderschöne Sträuße banden.

Ein Höhepunkt unter vielen stellte unter anderem das Kinderferienprogramm dar. Mehr als 30 Kinder waren hier Feuer und Flamme beim „Spiel und Spaß rund ums Grünkernmuseum“.

Weitere Vorführungen geplant

Mühling bedankte sich in diesem Zuge bei den zahlreichen Mitwirkenden. Großen Anklang bei der Bevölkerung fand beispielsweise auch die Filmvorführung der 1200-Jahr-Feier Altheims und einiger Fastnachtsaktionen aus den 70er-Jahren. Aufgrund zahlreicher Nachfragen sind weitere Vorführungen geplant.

Die Austragung des Hammeltanzes trug wesentlich für ein Zusammenwachsen der Urgesteine des Heimatvereins mit der nachrückenden Generation bei. So entstand die Idee einer Weihnachtsfeier an den Grünkerndarren, zu der „die Jungen“ einluden und die gerne wiederholt werden dürfe.

Sehr erfreulich zeigten sich Mühling und alle Anwesenden über die Tatsache, dass seit der letzten Ausgabe des Heimatbriefes 14 neue Mitglieder dem Verein beitraten. Im Anschluss konnten die Kassenprüfer der Kassenwartin Marietta Lauer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen, worauf sich die Entlastung des Vorstands, durchgeführt vom stellvertretenden Ortsvorsteher Anton Bopp, anschloss. Mit großer Freude von allen Seiten wurde Roland Frank in den Beirat des Heimatvereins nachberufen.

Erfolgreiche Aktion

Thorsten Schmitt berichtete über den aktuellen Stand der durch ihn initiierten „Sterbebildchenaktion“. Mittlerweile seien um die 800 Bildchen eingegangen, die katalogisiert und deren Daten erfasst wurden. Hierbei konnten mittels Datenbank bereits einige Querverbindungen hergestellt werden.

Auch für dieses Jahr stehen bereits folgende Termine fest: Im Juni (22. oder 29.) findet auf dem neu gepflasterten Parkplatz an der Kirnauhalle ein Open-Air-Theater statt. Am 7. Juli ist ein Familientag an den Grünkerndarren geplant. Am 16. August wird die alljährliche „Wörzbüschelwanderung“ angesetzt. Ein Ausflug ist ebenfalls geplant. dka

