Friedhofsmauer wird saniert

Rippberg.„Rippberg profitiert vom Denkmalförderprogramm 2019“, so Peter Hauk, MdL (CDU), in einer Mitteilung: „Die Instandhaltung unserer Denkmäler ist der Landesregierung ein zentrales Anliegen. Es ist wichtig, dass die Kulturdenkmäler erhalten und gepflegt werden.“ Deshalb danke er Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut, MdL, dass sie sich dieses Themas annimmt und sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen einsetze, so der Landtagsabgeordnete und Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz anlässlich der Bekanntgabe der ersten Tranche des Denkmalförderprogrammes 2019.

Für die Sanierung der Friedhofsmauer in Rippberg werden 14 200 Euro aus dem Landesdenkmalförderprogramm zur Verfügung gestellt. „Damit ist ein Anfang gemacht und der vor zwei Jahren eingestürzte Teil kann hoffentlich bald in Angriff genommen werden“, meinte Peter Hauk.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019