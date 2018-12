Frohe Botschaft verkündet

Walldürn.Volle Kirchen an Heilig Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen stellten auch in diesem Jahr wieder die Bedeutung des Weihnachtsfestes für die Gläubigen beider Konfessionen in Walldürn unter Beweis. Im Mittelpunkt aller Weihnachtsgottesdienste stand wie in jedem Jahr die Verkündigung des Weihnachtsevangeliums und der Frohen Botschaft von der Geburt Jesu Christi sowie mahnende Worte der Pfarrer und Diakone zum Erhalt von Frieden und Freiheit in aller Welt, aber auch die Aufforderung zur Aufrechterhaltung der brüderlichen, christlichen Nächstenliebe unter den Menschen.

Besonders feierlich gestaltet wurde die als Familiengottesdienst in der Wallfahrtsbasilika stattgefundene Christmette der Katholischen Pfarrgemeinde. Kirchenmusikalisch umrahmt wurde die Christmette vom Kirchenchor St. Cäcilia unter der Leitung von Stephan Henk und der Orgel. Der Kirchenchor sang verschiedene Liedsätze zum Weihnachtsfest. Während der Christmette war der Blutschrein in der Basilika ebenso wie bei allen anderen Weihnachtsgottesdiensten geöffnet.

In der Kirche St. Marien wurde an „Heilig Abend“ am frühen Nachmittag eine Kinderkrippenfeier gehalten, die gemeinsam von P. Christoph Szachta, OFM Conv., Gemeindereferentin Anne Trabold und von Mitgliedern des Familien-Gottesdienstkreises und des Kinderwortgottesdienstkreises gestaltet wurde und bei der die Kinder ihr Opferkästchen abgeben konnten. Das von den Kindern gespendete Geld wird an das deutsche Kindermissionswerk überwiesen. Die Familien-Christmette wurde vom Walldürner Singkreis unter der Leitung von Robert Schmeiser und von einem Frauenquartett sowie einem Trompeten-Ensemble mitgestaltet.

In der Kapelle des Geriatriezentrums „St. Josef“ fand eine Christmette statt, die von Diakon Hans Miko als Wortgottesdienst gestaltet wurde, und im Odenwald-Hospiz gestaltete P. Andreas Lengenfeld OFM Conv. die Christmette.

Krippenspiel

Die Evangelische Kirchengemeinde lud an „Heilig Abend“ zur traditionellen Christvesper in der Evangelischen Pfarrkirche ein. Im Mittelpunkt dieser Christvesper, die als Familiengottesdienst gestaltet wurde, standen ein unter der Leitung von Gemeindediakon Mario Miceli von Jugendlichen als Schat-tenspiel dargebotenes Krippenspiel mit Chor und Instrumentalensem-ble und die Lesung des Weihnachtsevangeliums nach Lukas. Am Abend fand noch eine meditativ-besinnliche Christmette statt – wiederum von Pfarrer Karl Kreß gehalten und von Johannes Kreß an der Orgel kirchenmusikalisch umrahmt.

Auch am ersten und am zweite Weihnachtsfeiertag waren die Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen beider Konfessionen durchweg sehr gut besucht. Am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages fand am Märzenbrünnlein für alle Familien mit Kindern eine kurze Andacht statt, in deren Mittelpunkt die Segnung der Kinder durch Pater Josef stand. ds

