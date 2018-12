Frontal mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Altheim.Bei einem Unfall auf der Landesstraße 518 zwischen Walldürn und Altheim ist am Dienstagmorgen eine 23 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr war sie in Richtung Altheim unterwegs, kam mit ihrem Toyota in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und prallte mit dem Kia eines entgegenkommenden 53-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro.

