Frühschicht einmal anders

Amorbach.Wie jeden Freitag im Advent feierten die Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums in Amorbach auch in der vergangenen Woche ihre Frühschicht, eine von Schülern vorbereitete Andacht mit anschließendem Frühstück in der Aula für alle Schülerinnen und Schüler: Dazu gestaltete das Projekt-Seminar „Taizé“ der Q12, nach der Fahrt in die Communauté im Mai, eine Andacht im Taizé-Stil. Die Schüler ließen dabei durch Kerzen, Lieder und Texte in verschiedenen Sprachen und die typischen Stille-Phasen während des Gottesdienstes die „Taizé-Atmosphäre“ für alle noch einmal aufleben. Zentrales Thema der Andacht war das „ Licht“ und die Frage, welche Bedeutung dieses für uns Menschen eigentlich hat. Helena Peiris

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018