Führungskräfte ausbilden für die Zukunft der Wehr

Gottersdorf.Vollständig erschienen sind am Freitagabend die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gottersdorf zur Generalversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Bei den Neuwahlen wurde Abteilungskommandant Martin Bodirsky in seinem Amt bestätigt. Gewählt wurden als Stellvertreter Elmar Haas, Kassenwart Stephan Schurz, Gerätewart Timo Hollerbach, Kassenprüfer Peer Bodirsky und Saskia Schelmbauer, Schriftführer Bernhold Schneider und als Beisitzer Christoph Eicher, Tim Kirchgessner, Maximilian Haas, Dirk Volkert, und Philipp Haas.

Mahnende Worte

Stadtoberverwaltungsrat und Wahlleiter Helmut Hotzy dankte dem Vorstand für die Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Er mahnte jedoch an, sich in absehbarer Zeit Gedanken über Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte in den jeweiligen Einsatzabteilungen zu machen. Die Vorstandsmitglieder würden nicht jünger werden, machte Hotzy auf die Zukunft der Wehr aufmerksam.

25 Mitglieder

Nach seiner Begrüßung fasste Bodirsky zunächst das Jahr 2018 zusammen. Man habe 22 aktive Feuerwehrkameraden, eine Feuerwehrfrau, zwei Feuerwehrkameraden in der Alterswehr, also insgesamt 25 Floriansjünger registrieren können. 2018 habe die Wehr acht Einsätze notiert. Ende April wurde der Maibaum gestellt, Mitte Juni sei man bei den Aufräumarbeiten nach dem Unwetter auf der Gemarkung Reinhardsachsen gefordert gewesen, am Grünkernfest habe man die Parkplatzeinweisung übernommen und den Brand eines Kornfeldes Ende Juli auf der Gemarkung Neudorf mitgelöscht. Die Mitglieder hätten den Klostersee in Gottersdorf Ende Juli zweimal „belüftet“ und Mitte September die Parkplätze beim Kartoffelfest eingewiesen. Zudem habe die Wehr auch monatliche Übungen durchgeführt. Ende März wurde bei der Frühjahrsübung zusammen mit der Einsatzabteilung Gerolzahn bei einem Brand in einem Wohnhaus im Hainbrunnen die Riegelstellung und der Innenangriff durchgeführt, Mitte Mai an der Buswendeschleife die Saugleitung und der Wasserwerfer aufgebaut sowie Anfang Juli mit einem Sonderfahrzeug die Vorgehensweise Oberflurhydrant in Walldürn getestet. Hinzu kamen der Aufbau des Beleuchtungsstatives, das Bedienen verschiedener Pumpen, eine Übung zum Verhalten im Treppenhaus und ein weiterer Innenangriff.

Ferner habe man bei der Herbstabschlussübung mit der Einsatzabteilung Gerolzahn mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 aus Walldürn die Wasserförderung, Riegelstellung und den Wasserwerfer an einem Anwesen in Gottersdorf geübt. Ende November wurde der jährliche Atemschutzdurchgang in Walldürn und Anfang Dezember ein theoretischer Unterricht durchgeführt.

In zwei Abteilungen engagiert

Auch habe man wieder an der Weiterbildung teilgenommen. Zwei Feuerwehrkameraden besuchten den Spannungslehrgang Holz in Schwarzach und ein Mitglied besuchte den Fortbildungskurs für Führungskräfte in Buchen. Ebenso habe man an vielen Versammlungen der Feuerwehr in Walldürn teilgenommen sowie an der Feuerwehrverbandssitzung in Schefflenz. Es wurden viele Feste in der Region besucht, unter anderem das Maibaumstellfest in Rippberg und das Jubiläumsfest der „Höhgöiker“ zu deren 50-jährigem Bestehen. Fünf weitere Feuerwehrkameraden leisten momentan Doppeldienste in Gottersdorf und Walldürn. Den neusten Kassenbestand teilte Kassenwart Alexander Winzig-Heilig der Versammlung mit. Die Kasse überprüften Jürgen Kirchgessner und Stephan Schurz. Schurz nahm im Anschluss die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig ausfiel.

Beförderung für Jens Bodirsky

Nach zahlreichen Grußworten, in denen die Redner der Feuerwehr für ihren freiwilligen Einsatz dankten und ihnen einen möglichst ruhigen Jahresverlauf 2019 wünschten, gab es noch Beförderung. Jens Bodirsky ist nun Feuerwehrmann und erhielt dafür aus den Händen des Stadtkommandanten Sascha Dörr Urkunden und Glückwünsche. hape

