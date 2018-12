„Für 2019 wieder einiges vorgenommen“

Mit dem Rückblick des Bürgermeisters endete das Sitzungsjahr des Gemeinderates. Markus Günther blickte dabei aber nicht nur zurück, sondern warf auch einen Blick auf 2019.

Walldürn. „2018 war bestimmt durch umfangreiche Planungen und Planverfeinerungen unserer in den nächsten Jahren auf uns zu kommenden Großprojekte“, sagte der Bürgermeister. Die Schul- und Vereinssporthalle in der Keimstraße, die Sanierung der Grundschule, die Sanierungsplanung des Heimatmuseums und des alten Rathauses bis hin zur Konzeption einer neuen Tourist-Info – „das sind Zukunftsplanungen, die die Stadt in den nächsten Jahren gestalterisch weiter voranbringen werden“. Genauso zu nennen sei die angestoßene städtebauliche Feinjustierung der Verbesserung der Innenstadt als Aufenthaltsort, als Wohn- und Arbeitsort aber auch als ästhetisches Aushängeschild der touristischen Ambitionen. „Viele kleine Steine werden sich zu einem umzusetzenden Gesamtbild fügen“, sagte Günther.

Vieles werde für selbstverständlich gehalten, so Günther weiter. „Aber erst das Bewusstsein darüber, was wir mit Gemeinsinn alles leisten und in Zukunft noch leisten können, kann zu einer Verstärkung des Gemeinschaftsgeistes zu allen Generationen führen. Die 2019 stattfindenden Veranstaltungen zur 1225-Jahrfeier Walldürns, die über das ganz Jahr hinweg verteilt sind, und die im Gemeinderat verabschiedete Bürgerbeteiligung zum Projekt der Entwicklung der Stadt Walldürn als ,Marke’ sollen als Gemeinschaftserlebnis das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärken.“

Nicht alles eitel Sonnenschein

Es sei aber nicht alles eitel Sonnenschein. „Die langfristige Sicherung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum sei ein Thema, das nicht nur Walldürn betrifft. Auch wenn wir in den Bemühungen 2018 noch keinen Erfolg hatten mit unseren Planungen eines Gesundheits- und Versorgungszentrums, werden wir weiter versuchen, jeglichen kleinsten Ansatz wahrzunehmen, unsere Ziele zu verwirklichen.“ Er sei zuversichtlich, verhehle aber nicht, dass die Bemühungen hauptsächlich durch Fakten behindert würden, auf die die Stadt keinen Einfluss habe. „Ohne eine Änderung der Gesundheitspolitik der Bundesregierung zugunsten des ländlichen Raumes und vor allem ohne Änderung der ärztlichen Ausbildung, und ohne verstärkte Anreize für junge Ärzte, sich im ländlichen Raum selbstständig zu machen, gehen jegliche Anstrengungen unsererseits ins Leere.“

Rathaus als Tagungsstätte

Für 2019 habe man sich wieder einiges vorgenommen. Hier nannte der Bürgermeister die Sanierung des Heimatmuseums oder die Sanierung des mittelalterlichen Rathauses. Hier stehe die mit den Behörden abzustimmende Planung im Mittelpunkt. „Wir wollen den schon aus dem Mittelalter entwickelten Charakter einer Tagungs- und Sitzungsstätte für unseren Stadtrat und als Arbeitsstätte unserer Verwaltung, wie sie lange Jahrhunderte andauerte, wieder herstellen.“

Gerolzahn erhalte 2019 mit dem neuen Dorfgemeinschaftshaus wieder einen Dorfmittelpunkt für die Bürger, die Vereine und die Feuerwehreinsatzabteilung. Über 2500 eigene Arbeitsstunden wurden 2018 schon durch die Dorfgemeinschaft erbracht. „Eine herausragende beispielgebende Leistung“, so Günther.

Walldürn als Wohn- und Arbeitsort sei begehrt und beliebt. Der Wohnungsmietmarkt sei zwischenzeitlich sehr angespannt. Die Entwicklung der Baugebiete „Lindig“ in der Kernstadt und „Gütleinsäcker“ in Altheim sei in den letzten Jahren vorangetrieben worden, beide Gebiete sind allerdings fast schon ausgebucht. Eine endgültige Auslastung sei spätestens Anfang 2020 erfolgt. „Der Gemeinderat hat sich daher schon früh entschlossen, schnell an die Entwicklung weiterer Baugebiete ranzugehen.

Größere Planung notwendig

Der Gesetzgeber hat den Gemeinden mit dem Paragrafen 13 b des Baugesetzbuches für die Ortsteile und für die Kernstadt ein Planungsmittel an die Hand gegeben, das den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für junge Familien schneller befriedigen kann. Eine größere Planung im Rahmen unseres Flächennutzungsplans 2030 für längere Zeiträume ist jedoch trotzdem notwendig, da im Innenraum der Städte und Gemeinden an Innenentwicklungspotenzial schwer heranzukommen ist.“

Der Bürgermeister dankte den Mitgliedern des Gemeinderates und der Ortsvorsteherin und den Ortsvorstehern für die „gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt“ und den Mitarbeitern der Verwaltung. Und er dankte allen, die sich für die Stadt engagiert haben. Viele Bürger würden mit ihrem Einsatz zu einem guten menschlichen Miteinander zum Gelingen eines intakten Gemeinwesens beitragen. „Nur mit Ihrer Unterstützung können wir unser liebens- und lebenswertes Walldürn noch lebendiger, unser Zusammenleben noch harmonischer gestalten und manche Herausforderungen besser bestehen.“

Harmonische Zusammenarbeit

Theo Staudenmaier, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sagte, 2018 sei vieles angegangen, umgesetzt und auf den Weg gebracht worden. Finanzpolitisch sei man auf einem guten Weg. „Wir bauen Schulden ab und investieren in die Infrastruktur.“ Er würdigte das Engagement von Bürgern, Vereinen und Institutionen. „Wir brauchen ein Füreinandereinstehen und ein Einstehen für das Gemeinwohl.“

Er dankte dem Bürgermeister, den Mitgliedern des Gemeinderates und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.

Altheims Ortsvorsteher Hubert Mühling schloss sich als letzter Redner des Jahres diesem Dank für die „gute und harmonische Zusammenarbeit“ an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018