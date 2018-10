Für den Ernstfall gut vorbereitet

Rippberg.Ihre Herbstabschlussübung führte am Freitagabend die Freiwillige Feuerwehr Walldürn, Einsatzabteilung Rippberg, durch. Brandobjekt war ein Mehrfamilienhaus der Firma Dossmann.

Schnell ging die Sirene los

Geübt wurde folgendes Übungsszenario: Gegen 17.15 Uhr wurde telefonisch ein Notruf an die Leitstelle in Mosbach von einer Person abgegeben. Diese löste um 17.20 Uhr über die Funkmeldeempfänger und um 17.22 Uhr über die Sirene Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus aus. Gegen 17.30 Uhr rückte das erste Tanklöschfahrzeug Wasser 5/48 aus. Es folgte die zweite Gruppe mit dem Tragspritzenanhänger 8/8 mit Traktor sowie der Mannschaftstransportwagen 5/19 zur Personenbeförderung und das DRK Walldürn. Die erste Wasserentnahme erfolgte am Unterflurhydranten, im Grund an der alten Modellhalle, durch den Wassertrupp.

Zwei Feuerwehrkameraden aus dem Angriffstrupp gingen mit Pressluftatmung zur Menschenrettung und Brandbekämpfung durch die Haustür ins Wohnhaus vor. Ein weiterer Wassertrupp mit Pressluftatmung stand zur Sicherheit auf Bereitstellung. Die erste Staffel wurde mit hinzukommenden Feuerwehrkameraden zur Gruppe aufgefüllt. Inzwischen baute der Schlauchtrupp einen Platz für geborgene Verletzte auf und übernahm deren Betreuung bis zum Eintreffen des DRK. Den Melder hatte die Verteilerstelle übernommen. Die zweite Gruppe mit dem Traktor und Tragspritzenanhänger TSA 8/8 baute eine weitere Saugstelle zur Wasserentnahme aus dem Hammersee auf und eine weitere Riegelstelle für eine Wasserförderleitung zum TSF/W zwischen den beiden Haushälften an einem Unterflurhydranten. Nach 15 Minuten hieß es: Wasser halt! Der Zimmerbrand war gelöscht und die sich noch im Haus befundenen Personen wurden von den Feuerwehrmännern in Sicherheit gebracht und an die Rettungssanitäter übergeben. Diese übernahmen gleich darauf die weitere Versorgung der verletzten Personen. Die Verletzen wurden von der Jugendfeuerwehr gemimt.

Zufriedenstellendes Fazit

Im Anschluss fand eine Übungsbesprechung mit Resümee im Feuerwehrgerätehaus statt. Hier begrüßte Abteilungskommandant Reinhold Link alle Feuerwehrkameraden, Ortsvorsteher Wolfgang Stich und Stadtbrandmeister Sascha Dörr, welche die Übung beobachteten, und das DRK Walldürn unter der Leitung des stellvertretenden Bereitschaftsleiters Robin Rusnak. Alle gaben eine gute Manöverkritik ab.

19 Teilnehmer

An der Herbstabschlussübung nahmen insgesamt 19 Teilnehmer teil: Drei Jugendfeuerwehrler, zehn Feuerwehrmänner, eine Feuerwehrfrau und fünf Rettungssanitäter. Abteilungskommandant Link dankte allen für die Teilnahme und einen besonderen Dank ging an die Geschäftsführung der Eisengießerei Dossmann, welche das Brandobjekt zur Verfügung gestellt hatte. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018