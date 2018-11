Für Haushalt 2019 Abbau der Schulden gefordert

Walldürn.Beim traditionellen Herbsttreffen der DCB stand für die Mitglieder der Fraktion der rege Meinungsaustausch über die anstehenden kommunalpolitischen Fragen im Mittelpunkt.

Chance vertan

Den Auftakt bildete die Diskussion über die Außenfassade der geplanten neuen Sporthalle in der Keimstraße. Die Mitglieder bedauerten, dass der Vorschlag der DCB-Fraktion, das Dach der Halle anders zu gestalten, erneut nicht realisiert wurde. Dies hätte laut Aussagen der Planer zu einer Kosteneinsparung von circa 50 000 Euro geführt und die Anbringung einer Photovoltaikanlage über die gesamte Dachfläche ermöglicht. Wenigstens wurde erreicht, dass das Dach flachfallend ausgestaltet wird und eine Teilfläche eine PV-Anlage erhält. Dass für die Fassadengestaltung auch finanzielle Gesichtspunkte ins Feld geführt werden, erscheine unter dem vorherigen Verzicht der Kosteneinsparungsmöglichkeit allerdings schwer nachvollziehbar, so die Fraktion. Die Anwesenden waren sich alle einig, dass eine Fassadengestaltung in Form von Holzlatten oder Brettern nicht in das Bild der Umgebung passe und die Chance vertan wurde, an dieser markanten Stelle der Stadt ein Gebäude zu errichten, das einen ansprechenden und einladenden Eindruck erwecke und damit auch einen positiven Akzent setze.

Den Verkehrslandeplatz erhalten

Daran anschießend erzählten Alfred Günther und Jürgen Schmeiser von der Sitzung beim Flugsportclub, in der Christian Kuhn über die Situation des Verkehrslandeplatzes und über die Gefährdung und Problematik durch mögliche Windräder auf dem Kornberg berichtete. Das Thema wurde vor einiger Zeit durch den Fraktionsvorsitzenden Jürgen Schmeiser im Gemeinderat angestoßen, da er über diese Situation nähere Informationen erhielt und den Gemeinderat darauf pflichtgemäß unterrichtete. Die Versammlung war sehr erfreut, dass – bis auf wenige Ausnahmen – alle Gemeinderatsmitglieder sich der Thematik und den Anliegen des Flugsportclubs gegenüber aufgeschlossen zeigen. Der Bestand, die Fortentwicklung und der weitere Betrieb des Verkehrslandeplatzes dürfe nicht beeinträchtigt werden, so die Mitglieder. Vielmehr müsse es nicht nur im Interesse von Walldürn, sondern auch der umliegenden Gemeinden sein, eine funktionierende Infrastruktureinrichtung zu haben, um ansässigen und potenziell ansiedlungswilligen Industrieunternehmen Chancen zu bieten. Kurz- oder mittelfristige finanzielle Vorteile für Wenige durch die Windkraftanlagenbetreiber sollten zugunsten der langfristigen Sorge für die Menschen der gesamten Region zurückgestellt werden.

Bezüglich der zurzeit laufenden Beratungen zum Haushalt 2019 vertraten die DCB-Fraktionsmitglieder die Meinung, dass der Rückzahlung von Darlehen, soweit dies auf Grund der Fälligkeiten möglich ist, unbedingt Vorrang einzuräumen sei. Es bestehe die große Gefahr, dass die extrem niedrige Zinssituation dazu verleite, Schulden aufzunehmen, um die vielen und sicher wünschenswerten, aber unter solidem und verantwortungsvollem Verwaltungshandeln nicht möglichen Vorhaben anzugehen. Wenn in der Kernstadt oder in den Ortsteilen aus gesetzlichen oder aus sicherheitsrelevanten Gründen Maßnahmen notwendig seien, müssten andere Projekte auf ihre Realisierung warten. Ein Grundsatz, der für jeden Haushaltsvorstand gelte, scheine im öffentlichen Bereich, vielleicht wegen der fehlenden persönlichen Haftung und Verantwortung, nicht zum Tragen zu kommen, so die Fraktion.

Keinen Konsens erzielt

Auch die Gestaltung der Unteren Vorstadtstraße war erneut Gegenstand der Diskussion. Michael Ackermann berichtete über den gegenwärtigen Stand der Planungen und sagte, dass bis jetzt mit den Anwohnern kein Konsens über die Gestaltung und anschließende Nutzung der Straße erzielt wurde. Es bleibe zu hoffen, dass diese Einfahrtsstraße nach Walldürn nicht gegen, sondern mit den betroffenen Bürgen realisiert werde. Die sachlichen Argumente sollten von allen Seiten mit dem ehrlichen Willen zum Erreichen einer einvernehmlichen Lösung abgewogen werden.

Abschließend wurde noch über die Bauplatzsituation in der Kernstadt und den Ortsteilen berichtet. Hier zeige sich eine rege Nachfrage nach baureifen Grundstücken. Dies werde als eine erfreuliche Entwicklung gesehen, da sich junge Familien dauerhaft ansiedeln und dadurch die Struktur der Stadt insgesamt stärken würden. Die Fraktion stehe deshalb der weiteren Entwicklung in dieser Frage positiv gegenüber, allerdings müsse auch der konkrete Bedarf vorhanden sein, um den mit der Erschließung verbundenen finanziellen Aufwand zu rechtfertigen.

