Für ihn stand hinter allem Gott

München/Walldürn.Der gebürtige Walldürner Jesuit und Atomphysiker Professor Dr. P. Otto Schärpf SJ ist im Alter von 89 Jahren am 13. Juni in München gestorben.

1929 in Walldürn geboren, trat Otto Schärpf 1948 in den Jesuitenorden ein. Nach dem Noviziat und den philosophischen und theologischen Studien in Innsbruck bei dem Theologen Karl Rahner wurde er 1958 zum Priester geweiht.

Schärpf studierte später Physik und Mathematik und war nach seiner Promotion ab 1977 als außerordentlicher Professor an der TU Braunschweig tätig.

Ab 1979 forschte er zusammen mit internationalen Atomwissenschaftlern am europäischen Institut Laue-Langevin in Grenoble in einem Höchstflussreaktor an der stärksten Neutronenquelle der Welt.

Auf die Frage zur Verbindung von Naturwissenschaft und Religion sagte er einmal: „Für mich steht hinter all dem Gott, der mich zu all diesen Dinge hinführt (…), ich könnte direkt den Weg aufzeigen, wie er bisher hinter den kleinsten Dingen gestanden und dafür gesorgt hat, dass nichts ins Leere läuft. Ich bin der Meinung, dass wir in allen Dingen um uns herum, also selbst den kleinsten Kleinigkeiten, Gott begegnen. Er spricht zu uns in allem, was um uns herum und mit uns geschieht. Und was er will, geht immer leicht, selbst das Schwerste geht da leicht. Wenn man sich danach richtet, wird man ein froher Mensch und strahlt Freude aus (…). Ich weiß von allem, was geschieht, dass dahinter mein Chef steht – und viele meiner Kollegen wissen das auch schon ein bisschen.“

Ab 1996 an der TU München

1991 wurde Schärpf Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, seit 1996 forschte er weiter an der Physikalischen Fakultät der TU München in Garching. Zum Schluss lebte er im Berchmanskolleg in München und wertete seine Aufschriebe aus seinen theologischen Studien bei Karl Rahner in Innsbruck aus.

Die Stadt Walldürn sowie Otto Schärpfs Neffe, Bürgermeister Markus Günther, trauern um einen bedeutenden Sohn der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019