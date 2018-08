Fundament für Gründerzentrum gelegt

Walldürn.Wenige Wochen nach der Grundsteinlegung nimmt das Start-up-Center-Odenwald (SCO) im Verbandsindustriepark (VIP) Gestalt an. Nachdem die ersten Jungunternehmer von dem Konzept überzeugt waren, soll die 20 mal 80 Meter große Haupthalle spätestens Ende des Jahres stehen.

„Nachdem die Erdarbeiten und Bodenverbesserungen abgeschlossen und die Einzelfundamente gegossen wurden, konnte die Bodenplatte für das Bürogebäude fertiggestellt werden“, erläutern Dieter Goldschmitt und Andreas Häfner. Um die Haupthalle zu errichten, muss nun noch der nötige Sockel betoniert und die Schotterschicht unter der Bodenplatte eingebaut werden.

„Sie bildet das Fundament für die Stahlkonstruktion der Halle“, verdeutlicht Häfner. Goldschmitt ergänzt, dass zunächst die Seitenwände erbaut werden, ehe das Dach aufgesetzt wird. „Mitte Oktober wird es bestimmt, aber wir liegen gut im Zeitplan“, so Häfner. Er gehe davon aus, dass das SCO Ende des Jahres bezugsfertig sei.

Wer dort als Jungunternehmer seine Ideen umsetzen will, kann sich voll und ganz auf das unternehmerische Know-how der Goldschmitts verlassen. „Wer erst einmal eine Halle bauen muss, vernichtet damit jegliche Liquidität, die er zum Umsetzen neuer Projekte benötigt und verhindert das Wachstum seines Betriebs“, gibt Goldschmitt zu bedenken. Dieses Risiko erwartet Gründer in diesem Fall nicht. Die einzige Bedingung ist, dass der Verdienst die Miete decken muss, wobei sich die Miete nach tatsächlichen Kosten berechnet.

Weitsichtiges Handeln wichtig

Gerät ein Jungunternehmer in Mietrückstand, beendet auch dieser Extremfall seine Karriere nicht notwendigerweise. „Man kann über alles sprechen und etwa darüber nachdenken, ausstehende Zahlungen in Firmenanteile umzuwandeln“, so Goldschmitt. Solche Sondierungsgespräche werden Juristen sowie Steuer- und Finanzexperten als „Start-up-Paten“ führen. Schließlich sind finanzielle Eckpfeiler gerade für Jungunternehmer wichtig. Ziel und Zweck des SCO ist unterdessen, den Unternehmensgründern dabei behilflich zu sein, ihre Firma durch laufende Erträge zu finanzieren. „Je erfolgreicher der Betrieb arbeitet, umso schneller zieht er hier aus und stellt seine eigene Halle auf“, weiß der erfahrene Unternehmer Goldschmitt. Das bedingt aber von Anfang an profitables und weitsichtiges Handeln sowie eine gewisse Gewinnoptimierung.

Zu dieser trägt auch ein „Sharing-Konzept“ bei, auf das er in diesem Zusammenhang mit einem Beispiel zu sprechen kommt: „Jede Firma benötigt Gabelstapler, aber nie gleichzeitig.“ Dieses Modell könne grundsätzlich auch bei Versicherungen oder beim Personal angewendet werden. „Das klappt aber nur, wenn man sich mag und unterstützt“, gibt Goldschmitt zu bedenken und übt sich sogleich wieder in Optimismus: „Aber wenn das klappt, sind wir stolz wie Bolle.“

Zweites Zentrum in Leutkirch?

Aktuell ist er sich sicher, 2019 über eine Erweiterung des SCO nachzudenken. Zumal er auch mit dem Gedanken spielt, in der Nähe des Technik-Centers der Goldschmitt Techmobil in Leutkirch im Allgäu ein zweites derartiges Zentrum zu eröffnen. „Uns liegt für Walldürn eine Liste mit interessierten Start-ups vor“, sagt er. Darunter befinden sich in Walldürn die Unternehmen Häfner-Bauelemente und AnTo-Fahrzeugbau. Der Buchener Andreas Häfner und der aus dem schwäbischen Spaichingen stammende Tobias Hauser lernten sich im vergangenen Jahr beim längsten Wohnmobil-Konvoi der Welt kennen.

Sicher mit ein Grund, warum Dieter Goldschmitt Hoffnungen auf den 15. September hegt, die auch mit seinem jüngsten Projekt im Zusammenhang stehen: „Wo viele Menschen zusammen kommen, ergeben sich immer neue Ideen“, sagt der umtriebige Reisemobilpionier. „2017 fungierte der Konvoi schon ganz nebenbei als tolle Kontaktbörse. Warum soll das nicht dieses Jahr auch so sein?“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018