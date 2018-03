Funken sprühen aus Kamin

Anzeige

Walldürn.Ein Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Hangstraße hat am Montagabend einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen kurz nach 21.30 Uhr an dem Anwesen eintrafen, sprühten Funken aus dem Kamin.

Unter Atemschutz kontrollierte ein Trupp mit einer Wärmebildkamera die Stockwerke des Hauses. Ein zweiter Trupp überprüfte über die Drehleiter das Dach im Bereich des Kamins. Als auch dort ein Brandherd ausgeschlossen werden konnte, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den zwischenzeitlich eingetroffenen Schornsteinfeger, der den Kamin ebenfalls kontrollierte.

Neben einer Streife des Polizeireviers Buchen war auch die Helfer-vor-Ort-Gruppe des DRK-Ortsvereins Walldürn vor Ort.