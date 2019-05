Fußballcamp des SV Darmstadt 98

Glashofen.Nach dem Erfolg im Vorjahr veranstaltet der Fußball- Zweitligist SV Darmstadt 98 zusammen mit dem SV Wettersdorf-Glashofen auf dem Sportgelände in Glashofen ein Merck-Lilien-Fußballcamp. Das Camp ist in den Pfingstferien vom 11. Juni bis zum 13. Juni, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr.

Dabei steht im Mittelpunkt, dass die Kinder professionell betreut werden. Daher werden fast ausschließlich lizenzierte Trainer eingesetzt, die schon mehrere Jahre Erfahrung in der Trainingsarbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben. Außerdem steht nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern den Kindern soll vielmehr Spaß an der Bewegung und am Fußball vermittelt werden. Dabei ist es zweitrangig, ob die interessierten Kinder schon im Verein Fußball spielen oder das erste Mal gegen den Ball treten möchten. Anmelden können sich alle Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren

Auf dem Programm stehen zwei Trainingseinheiten pro Tag. Hierbei werden die Kinder individuell als in kleinen Teams alters- und leistungsgerecht gefördert. Beim Mittagessen können sich die Kinder mit dem Trainerteam austauschen. Im Anmeldepreis inbegriffen ist eine Fußballcamp-Trainingsausrüstung.

