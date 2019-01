Fußballer wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich schaffen

Rippberg.Zu Beginn der Mitgliederversammlung des Spielvereins (SV) Rippberg im Vereinsheim erinnerte Vorsitzender Wolfgang Stich an die Zeit von Januar 2017 bis Januar 2018 als der Verein führungslos war. Nachdem es in mehreren Mitgliederversammlungen nicht gelungen war, einen Vorstand zu wählen, hatten sich Wolfgang Stich, Kuno Bauer und Karl Gärtner bereiterklärt, den Verein als Team zu führen. Danach gelang es auch sämtliche weiteren Ämter zu besetzen. Kuno Bauer ist seither für die Schützenabteilung und das Clubheim zuständig, Karl Gärtner für den Sportplatz sowie als Ansprechpartner für die Abteilungen Tischtennis und Fußball. Für die Gymnastikabteilung und Angelegenheiten der Gemeinde ist Wolfgang Stich Ansprechpartner.

In seinem Bericht nannte Stich auch die Teilnahme des Vereins an den Wettbewerben „Sportjugendförderpreis“ und „Blühendes Grün für Sportvereine“ sowie der Vorstandsmitglieder an Fortbildungen des Badischen Sportbundes.

Schriftführer Jürgen Wagner bezifferte die Zahl der Mitglieder auf aktuell 304 Mitglieder (132 Fußballer, 30 Schützen, 32 Tischtennisspieler und 110 Gymnastikabteilung). Wagner erinnerte an die Durchführung des Dreikönigsschießens, des Sportfestes, eines Oktoberfestes und einer Winterwanderung.

Den Kassenbericht verlas Kassenwart Ralf Kern. Vorab war die Buchführung von den Kassenprüfern Dieter Bauer und Norbert Schneider geprüft worden.

Für die Schützenabteilung berichtete Oberschützenmeister Kuno Bauer von zwei Mannschaften mit je drei Schützen sowie zwei Schützen, die außer Konkurrenz schießen. In der Kreisliga B belege die erste Mannschaft aktuell Platz zwei. Die zweite Mannschaft rangiere auf Tabellenplatz sechs. Im Dezember habe man an die Eröffnung der Schießanlage der Bogenschützen Gerolzahn besucht, das Dreikönigsschießen durchgeführt und am Patrozinium teilgenommen.

Jürgen Wagner verlas den Bericht von der Tischtennisabteilung. In der Abteilungsversammlung im Juni 2018 sei Abteilungsleiterin Barbara Wittmann nicht mehr zur Wahl angetreten. Als Nachfolger sei Uwe Trabold und als dessen Stellvertreter Andreas Wagner gewählt worden. „Leider ist es um den Nachwuchs in der Tischtennisabteilung sehr schlecht bestellt“, sagte Wagner. Aktuell gebe es weder eine Schüler-, noch eine Jugendmannschaft. Anfang Dezember habe Carsten Pöschko die Vereinsmeisterschaft gewonnen. Am Dreikönigsschießen habe sich die Tischtennisabteilung mit drei Mannschaften beteiligt und mit einer Mannschaft den zweiten Platz belegt. Sportlich habe man den Abstieg aus der Kreisliga verschmerzen müssen. Nach der Vorrunde in der Kreisklasse A stehe man ohne Punktverlust auf dem ersten Tabellenplatz und damit vor dem angestrebten direkten Wiederaufstieg.

Gut besuchte Übungsstunden

Für die Gymnastikabteilung berichtete Jasmin Heller von regelmäßigen Treffen von rund 20 Frauen immer montags in der Sporthalle zur Gymnastikstunde unter der Leitung von Claudia Ballmann. Im wöchentlichen Durchschnitt beteiligten sich 15 Frauen aus Rippberg und fünf Frauen aus Hornbach. Die Stunde sei so aufgebaut, dass jede Frau mitmachen kann. Die älteste Teilnehmerin sei 79 Jahre alt, die Jüngste 36 Jahre. Ferner erwähnte Heller den Beitrag der Frauen beim Sportfest, die Wanderungen im Sommer und die Weihnachtsfeier zum Jahresausklang.

Von der Seniorengymnastikabteilung berichtete Anita Stich. Diese sei seit Jahresbeginn 2018 nicht mehr der katholischen Kirche, sondern dem SV Rippberg angegliedert. Seit 20 Jahren halten Claudia Ballmann und seit elf Jahren Anita Stich jeweils montags Übungsstunden in der Sporthalle ab. Die Teilnehmerzahl habe sich in den vergangenen Jahren etwas verringert. Zurzeit seien elf Seniorinnen im Alter von 75 bis 90 Jahren begeistert bei der Sache.

Stefanie Kern die Zahl der Teilnehmer am Kinderturnen auf insgesamt 28 Kinder, davon kommen im Durchschnitt 15 zu den wöchentlichen Turnstunden. Die Männerbewegung zähle laut Friedbert Fertig 25 Mitglieder, wovon sich wöchentlich zehn Mann zu sportlichen Aktivitäten in der Sporthalle treffen. Der Altersdurchschnitt betrage 71 Jahre. Zudem habe man sich an der von Edgar Schwab geführten Winterwanderung am Jahresende beteiligt.

Zufrieden zeigte sich Michael Breunig von der Fußballabteilung über den zu Saisonbeginn 2017/18 erfolgten Zusammenschluss mit dem SV Wettersdorf/Glashofen. Gleich im ersten Jahr habe die Mannschaft den Aufstieg über die Relegation aus der Kreisklasse B in die Kreisklasse A geschafft. In der laufenden Saison nehme man mit zwei Teams am Spielbetrieb teil. In der Kreisklasse B belege die zweite Mannschaft aktuell Rang neun. In der Kreisklasse A rangiere die erste Mannschaft ebenfalls auf dem neunten Platz. Das Ziel sei es, sich möglichst schnell von den Abstiegsrängen zu distanzieren.

In der Jugendabteilung habe man seit Sommer wieder eine eigenständige Bambini-Mannschaft zusammen mit dem SV Wettersdorf/Glashofen aufgestellt, so Breunig. Die restlichen Jugendspieler seien in Spielgemeinschaften in Höpfingen und bei der JFG Bayrischer Odenwald aktiv.

Nach der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands teilte Vorsitzender Wolfgang Stich mit, dass am 10. Oktober 2020, dem Gründungstag des Vereins, in der Sporthalle das 100-jährige Bestehen gefeiert werden soll. Stich ermunterte in diesem Zusammenhang die Mitglieder, eigene Ideen für das Jubiläum einzubringen. hape

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019