Fußballnachwuchs auf der Jagd nach Punkten

Walldürn.Zum 26. Mal veranstaltete die Jugendabteilung der Eintracht 93 Walldürn auf dem Sportgelände in Walldürn-Süd mit den dortigen drei Rasensportplätzen im Rahmen des Sportfestes ein Kleinfeld-Fußballturnier für Jugendmannschaften, an dem insgesamt 52 Schüler- und Jugendmannschaften teilnahmen. Turniersieger wurden bei der D-Jugend der FC Schweinfurt 05, bei der C-Jugend der TSV Grafenrheinfeld, bei der B-Jugend die gastgebende SG Eintracht Walldürn und bei der A-Jugend die SG Heidelberg-Kirchheim. Die F- und E-Jugendspiele sowie die Bambinispiele wurden ohne Turnierspielcharakter ausgetragen.

Die Ergebnisse des C-Jugendturniers: TSV Buchen I - TSV Grafenrheinfeld 1:2, TSV Buchen II - SG Eintracht Walldürn 0:2, TSV Buchen I - TSV Buchen II 2:0, TSV Grafenrheinfeld - SG Eintracht Walldürn 1:0, SG Eintracht Walldürn - TSV Buchen I 2:1, TSV Buchen II - TSV Grafenrheinfeld 1:1.

Die Platzierung: 1. TSV Grafenrheinfeld 7 Punkte, 2. SG Eintracht Walldürn 6 Punkte, 3. TSV Buchen I 3 Punkte, 4. TSV Buchen II 1 Punkt.

Die Ergebnisse des B-Jugendturniers: SG Eintracht Walldürn - TSV Buchen I 5:0, SG Külsheim - 1. FC Eibelstadt 6:0, SG Eintracht Walldürn - TSV Buchen II 5:0, TSV Buchen I - 1 FC Eibelstadt 4:1, SG Eintracht Walldürn - SG Külsheim 3:2, TSV Buchen I - TSV Buchen II 7:1, SG Eintracht Walldürn - 1. FC Eibelstadt 5:1, SG Külsheim - TSV Buchen II 4:0, TSV Buchen I - SG Külsheim 1:3, 1. FC Eibelstadt - TSV Buchen II 4:0.

Die Platzierung: 1. SG Eintracht Walldürn 12 Punkte, 2. SG Külsheim 9 Punkte, 3. TSV Buchen I 6 Punkte, 4. 1. FC Eibelstadt 3 Punkte, 5. TSV Buchen II 0 Punkte.

Die Ergebnisse des A-Jugendturniers: Kickers Würzburg - SG Buchen/HettingenI 0:1, SG Heidelberg/Kirchheim - SG Buchen/Hettingen II 6:0, SG Eintracht Walldürn - JSG Bargen/Helmstadt Neckarbischofsheim 3:0, Kickers Würzburg - SG Buchen/Hettingen II 0:2, SG Buchen/Hettingen I - SG Eintracht Walldürn 0:2, SG Heidelberg/Kirchheim - JSG Bargen/Helmstadt Neckarbischofsheim 2:0, Kickers Würzburg - SG Eintracht Walldürn 0:2, SG Buchen/Hettingen I - SG Heidelberg/Kirchheim 0:2, SG Buchen/Hettingen II - JSG Bargen/Helmstadt Neckarbischofsheim 0:1, Kickers Würzburg - SG Heidelberg/Kirchheim 0:3, SG Buchen/Hettingen I JSG Bargen/Helmstadt Neckarbischofsheim 2:1, SG Buchen/Hettingen II - SG Eintracht Walldürn 4:0, Kickers Würzburg - JSG Bargen/Helmstadt/Neckarbischofsheim 3:3, SG Buchen/Hettingen I - SG Buchen/Hettingen II 1:1, SG Heidelberg/Kirchheim - SG Eintracht Walldürn 2:3.

Die Platzierung: 1. SG Heidelberg-Kirchheim 12 Punkte (15:3 Tore), 2. SG Eintracht Walldürn 12 Punkte (10:6 Tore), 3. SG Buchen/Hettingen II 7 Punkte (7:8 Tore), 4. SG Buchen/Hettingen I 7 Punkte (4:6 Tore), 5. JSG Bargen/Helmstadt Neckarbischofsheim 4 Punkte, 6. Kickers Würzburg 1 Punkt.

Die Ergebnisse des D-Jugendturniers: Vorrundengruppe I: SV Eintracht Nassig - Eintracht Walldürn I 0:4, JFG Bayr. Odenwald - VfK Diedesheim 0:3, SV Eintracht Nassig - JFG Bayr. Odenwald 1:0, Eintracht Walldürn I - VfK Diedesheim 0:0, SV Eintracht Nassig - VfK Diedesheim 0:6, Eintracht Walldürn I - JFG Bayr. Odenwald 4:0.

Vorrundengruppe II: Eintracht Walldürn II - FC Schweinfurt 05 0:7, JSG Neckar Odenwald - TSV Rosenberg 5:1, Eintracht Walldürn II - JSG Neckar Odenwald 0:6, FC Schweinfurt 05 - TSV Rosenberg 2:0, Eintracht Walldürn II - TSV Rosenberg 0:3, FC Schweinfurt 05 - JSG Neckar Odenwald 2:0.

Halbfinale: VfK Diedesheim - JSG Neckar Odenwald 2:1, FC Schweinfurt 05 - Eintracht Walldürn I 3:0.

Das Spiel um Platz 3 und 4: JSG Neckar Odenwald - Eintracht Walldürn I 2:3.

Endspiel: FC Schweinfurt 05 - VfK Diedesheim 2:1.

Beim Turnier der E-Jugend waren in der Gruppe I VfB Altheim, Eintracht Walldürn I, FC Hettingen, TSV Rosenberg und TSV Höpfingen, in der Gruppe II SC Klinge-Seckach, SV Schlierstadt, TV Hardheim I, SV Waldhausen und SpVgg. Hainstadt, in der Gruppe III SV Osterburken, Eintracht Walldürn II, TSV Höpfingen II, TSV Grafenrheinfeld und TSV Buchen und in der Gruppe IV VfB Altheim II, TV Hardheim II, Eintracht Walldürn III, SpVgg. Hainstadt II und TSV Grafenrheinfeld I am Start.

Am Turnier der F-Jugend waren in der Gruppe I Eintracht Walldürn I SpVgg. Hainstadt II, SV Nassig II, Eintracht Walldürn II und SG Mudau, sowie in der Gruppe II SV Nassig I, SpVgg. Hainstadt I, Eintracht Walldürn III und TSV Höpfingen dabei. An den Bambini-Spielen beteiligten sich Eintracht Walldürn I + II + III, TSV Tauberbischofsheim I + II und TSV Tauberbischofsheim. ds

