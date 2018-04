Ganzheitliche Bildung das Ziel

Anzeige

Ihr Dank galt weiter allen ehemaligen Jugendbegleiterinnen, die über die Jahre hinweg tätig gewesen seien und die zahlreich zur Feierstunde gekommen waren, sowie den beiden Lehrer-Pensionärinnen Almuth Döhling und Christel Hauk, die in ihrer Zeit als Lehrerinnen als Ansprechpartnerinnen agiert hätten. Ein Präsent bekamen Oya Aksu, Güler Altinova, Silke Knörzer, Luisa Bleifuß, Manuela Eisenschmidt, Regina Gramlich, Anette Heß, Susanne Müller, Maren Noe, Carolin Schwab und Petra Turra, Dank galt Simone Leiblein-Löffelmann für deren Tätigkeit als Bindeglied und Verantwortliche für alle organisatorischen Angelegenheiten und Susanne Gehrig als Ansprechpartnerin und Koor-dinatorin des Jugendbegleiterprogramms.

„Hoher Stellenwert“

Bürgermeister Markus Günther sagte, die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule nehme einen hohen Stellenwert ein und ergänze und begleite den Unterricht an der Grundschule in vielfacher Weise. Sie diene damit der Chancengleichheit und trage zur Persönlichkeitsentfaltung bei. Für viele Eltern sei dies ein beruhigendes Gefühl, da nicht nur die Leistungen ihrer Kinder verbessert würden, sondern die Kinder durch eine Betreuungsgarantie gut aufgehoben seien. Für dieses Engagement danke er allen Betreuungskräften.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy, Leiter des Hauptamtes der Stadt, führte aus, man habe das Programm im April 2008 gestartet, seither werde es vom Schulträger Stadt Walldürn finanziell mit unterstützt.

Das Jugendbegleiter-Programm sei ein außerunterrichtliches Bil-dungs- und Betreuungsangebot an öffentlichen Schulen. Es unterstüt-ze öffentliche Schulen bei der Entwicklung eines auf die konkreten lokalen Begebenheiten und Bedürfnisse abgestimmten Bildungskonzepts und habe das Ziel, Schülern ganzheitliche Bildung zukommen zu lassen. An der Grundschule Walldürn erfolge die Umsetzung in Form einer Lernförderung, wobei die teilnehmenden Schüler Unterstützung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben erhalten würden. Durch das ehrenamtliche Engagement der Jugendbegleiterinnen werde allen Schülern seit zehn Jahren ein wesentlicher Beitrag zur ergänzenden Bildung geboten. Hierfür gelte der Dank von Seiten des Schulträgers für die Ehrenamtlichen. ds

