Gastgeber teilen Siegertreppchen unter sich auf

Anzeige

Walldürn.Das Hohenloher Vergleichsfliegen für Segelflieger wurde in diesem Jahr zum 53. Mal ausgetragen. Ausrichter war zum fünften Mal der Flugsportclub Odenwald (FSCO) Walldürn. Der Wettbewerb fand an den ersten beiden Mai-Wochenenden statt und umfasste sechs Wertungstage für insgesamt 50 Teams. Auch zwischen den Wertungstagen stand den Teilnehmern der Flugplatz zur Verfügung, um Streckensegelflüge im süddeutschen Raum durchzuführen. Im Verlauf dieser insgesamt zehn Tage waren die Teilnehmer zusammen rund 500 Stunden in der Luft und legten mehr als 33 000 Kilometer zurück.

Die jeweiligen Tagesaufgaben des Hohenloher Vergleichsfliegens waren als „Racing Task“ und „Assigned Area Task“ gestellt. Ziel ist es bei einer „Racing Task“, eine Strecke mit GPS-festgelegten Wendepunkten schnellstmöglich abzufliegen. Bei der „Assigned Area Task“ wird der Wendpunkt mit einem Radius von mehreren Kilometern umrahmt. Den Piloten wird zusätzlich eine Zeit vorgegeben, die sie mindestens fliegen müssen.

Um Chancengleichheit innerhalb der Aufgaben zu garantieren, gab es drei unterschiedliche Klassen: In der Leistungsklasse starteten 24 und in der gemischten Klasse 17 Flugzeuge. Um Scheinneulinge und sogar Flugschüler an den Wettbewerb heranzuführen, gab es zudem die Einsteigerklasse, in der neun Flugzeuge starteten.