Gaumenschmaus für die Besucher

Walldürn.Auf dem Schlossplatz findet am Wochenende wieder ein Streetfood Festival statt. Morgen, Freitag, öffnet das Festival um 16 Uhr auf dem Schlossplatz seine Pforten. Das ganze Wochenende darf gefeiert, gegessen und getrunken werden.

Am Freitag und Samstag Abend legen DJ „Nutsgroove“ und DJ „Steven“ pfiffige Beats auf. Jeweils ab 19.30 Uhr erwartet die Gäste sommerliche Partystimmung zum mitgrooven. Und, wie es sich nun mal für ein Streetfood Festival gehört, bieten die Food Trucks Spezialitäten aus aller Welt an. Rund zwölf verschiedene Essens- und Getränkestände kommen in die Walldürner Innenstadt. Der Schlossplatz wird zur kulinarischen Genießer-Location. Unter den Ausstellern sind diverse Food Trucks, welche Delikatessen aus Teilen der ganzen Welt anbieten. Die Vielfalt reicht von Italienisch über Thailändisch bis hin zu guten alten Maultaschen und auch auf Langos darf man sich freuen. Burger Fans kommen selbstverständlich auch auf Ihre Kosten. Süßes darf natürlich auch nicht fehlen darunter Waffeln und bei den aktuellen Temperaturen natürlich Eis.

Zum „Nachspülen“ gibt es eine Auswahl an verschiedenen Biervariationen und Cocktails. Aber auch Wein und antialkoholische Limos sind natürlich im Angebot mit dabei.