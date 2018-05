Anzeige

Neusaß.Gedankenströme beim Golfen? Nun, die Einen werden die Frage bejahen. Denn das Denken ist im Golfsport nicht zu unterschätzen, wenn man den Ball richtig platzieren will. Die Anderen werden eher dagegenhalten, weniger kopflastig an die Aufgabe herangehen und auf den gefühlvollen Umgang mit den Sportgeräten setzen. Wie dem auch sei. Seit Pfingstmontag sind „Gedankenströme“ auf der Anlage des Golf-Clubs Glashofen-Neusaß weithin sichtbar – als Kunst in Stein gehauen.

Der in Götzingen lebende Künstler Gil Topaz hat dem Golfclub das Werk aus seinem gleichnamigen Schaffenszyklus als großzügige Spende übergeben. Zum Abschluss des Odenwald-Cups wurde das Kunstwerk nun im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel feierlich enthüllt.

Passenden Platz gefunden

Auf einer kleinen Anhöhe zwischen Clubhaus und See hat der als überdimensionaler Kopf entworfene Stein einen passenden Platz gefunden. In den schwarzen Granit aus Südafrika gemeißelte Linien symbolisieren die vielen Richtungen, in die sich Gedanken bewegen und markieren Stellen, wo sie sich kreuzen und manchmal sogar explodieren.