Walldürn.Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Günther hat die CDU-Fraktion im Gemeinderat in der vergangenen Woche aktuelle Themen diskutiert. „Vielen große Aufgaben hat sich die Stadt angenommen, aber mindestens genauso viele Aufgaben gilt es für die Stadt noch zu meistern“, betonte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Uwe Berberich zu Beginn der Sitzung.

Die Diskussionen zum Thema Markenfindungsprozess der Stadt in der Gemeinderatssitzung sei wichtig gewesen und das Ergebnis erfreulich, so Bürgermeister Günther. Wichtig sei aus Sicht der CDU Fraktion, dass der Markenfindungsprozess mehr ist, als einfach ein neues Logo oder ein neuer Slogan. Es sei auch keine weitere Studie, sondern die gedankliche Basis aller Überlegungen und Entscheidungen.

Holz oder nicht Holz?

Dass bauliche Diskussionen meist eine Frage des persönlichen Geschmacks sind, war auch für die Fraktionsmitglieder in der jüngsten Sitzung nichts Neues. „Holz oder nicht Holz?“, das war schon in der Gemeinderatsitzung im September die große Frage, als es um die Gestaltung der Außenfassade der neuen Turnhalle in der Keimstraße ging. Auch die technischen Vor- und Nachteile wurden ausgiebig diskutiert. Ein eindeutiger Favorit zeichnet sich trotzdem bei den Fraktionsmitgliedern nicht ab.

Antrag eingereicht

Als weiteren Schwerpunkt diskutierten die Stadträte das Thema Digitalisierung. Mit einem bereits bei der Verwaltung eingereichten Antrag wollen die Mitglieder der CDU Fraktion die Umstellung der Gremienarbeit auf digitale Medien erreichen. Nach Auffassung der CDU-Fraktion stellen die Kommunalwahlen im Mai 2019 den idealen Zeitpunkt zur Umstellung dar.

Durch die Umstellung sollen nicht nur Arbeitszeit und Kosten eingespart werden, sondern vor allem der Informationsfluss und somit die Qualität der Arbeit im Gemeinderat verbessert werden. Aber auch der Umweltschutz durch die Einsparung von Papier ist ein wichtiger Faktor für den Antrag.

„Uns ist bewusst, dass nicht jeder digital aufgestellt und nicht jeder bereit ist, sich voll und ganz der Digitalisierung zu öffnen“, so die Fraktionsmitglieder. Diese Tatsache dürfe jedoch nicht der Grund dafür sein, den Fortschritt zu verhindern. „Ein wichtiger Faktor ist es, diesen Fortschritt so zu gestalten, dass man jeden mitnimmt. Das ist eine Herausforderung, auf die wir eingehen und auf die unser Antrag Lösungen bietet“, fasste Fabian Berger zusammen.

Der Antrag zur Digitalisierung sei nämlich nicht nur auf eine Lösung für die „Digital Natives“ – also auf diejenigen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind – ausgelegt, sondern biete auch Lösungen für die sogenannten „Digital Immigrants“ – also die Generation, die sich die digitale Welt im Erwachsenenalter aneignet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018