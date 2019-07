Gefährlich überholt

Walldürn.In gefährlicher Art und Weise überholte der Fahrer eines weißen Audis am Freitagmorgen, kurz vor 11 Uhr, auf der B 27 zwischen Höpfingen und Walldürn eine Fahrzeugkolonne, obwohl dort in dieser Fahrtrichtung ein Überholverbot besteht. Die Fahrerin eines Volkswagens war zeitgleich in Richtung Höpfingen unterwegs und überholte im dreispurigen Bereich einen Lastwagen. Einen Zusammenstoß mit dem Audi mit TBB-Kennzeichen konnte sie nur durch ein starkes Bremsmanöver verhindern. Der Audi scherte in eine Lücke der Kolonne ein und setzte seine Fahrt fort. Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

Dienstag, 09.07.2019