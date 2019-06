Gefährliches Überholmanöver

Walldürn.Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der B 47 von Rippberg in Richtung Walldürn. Laut Aussage eines Zeugen setzte ein Citroën-Fahrer auf einem unübersichtlichen Streckenabschnitt nahe eines Bahnübergangs zum Überholen an. Wegen eines entgegenkommenden silberfarbenen Mercedes (älteres Modell mit MOS-Kennzeichen) bremste er scharf ab und scherte vor einem Auto ein.

Die unbekannte Person am Steuer des Mercedes musste ebenfalls stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem setzte der Citroën-Fahrer daraufhin zum nächsten Überholvorgang an und fuhr in Richtung Walldürn davon.

Die Beamten des Polizeireviers Buchen, Telefon 06281/9040, suchen nun nach dem Mercedes-Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf den Citroën-Lenker geben können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019