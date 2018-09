„Gegen Gefährdung des Flugbetriebs kämpfen“

Walldürn.Sein 60-Jahr-Jubiläum feierte der Flugsportclub Odenwald. Bei dem Flugplatzfest standen eine Festakt sowie Kunstflugvorführungen und Fallschirmsprünge auf dem Programm.

FSCO-Vorsitzender Professor Dr. Christian Kuhn sagte zu Beginn des Festaktes, der Flugsportclub zähle 232 Mitglieder und Förderer aus der gesamten Region im Nordosten Baden-Württembergs, davon 146 aktive Mitglieder. Er besitzt einen attraktiven Flugzeugpark mit zwölf Flugzeugen in den Sparten Segelflug, Motorflug und Ultraleichtflug. Seit jeher habe der FSCO eine starke Segelflug-Tradition, und der Segelflug sei auch für die meisten jungen Flugschüler der Einstieg in die Fliegerei. Seit Bestehen der Segelflug-Bundesliga sei das Team sehr erfolgreich in der höchsten deutschen Liga aktiv und repräsentiere den Verein dort vorbildlich.

Der Verkehrslandeplatz sei Teil der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur des Landes Baden-Württemberg und habe eine große überregionale Bedeutung. Die Anlage verfüge über eine 820 Meter lange Asphaltbahn mit Nachtflugbefeuerung, fünf Flugzeughallen , einen Tower, eine Werft, einen Campingsplatz, einen Zielplatz sowie über eine Gaststätte mit angegliederten Spielplatz, und werde über die BBG betrieben, betreut und instand gehalten.

Der FSCO und der Verkehrslandeplatz seien eine Bereicherung für das Vereins- und Heimatleben und eine unabdingbare Einrichtung für Walldürn, den Neckar-Odenwald-Kreis und die Region mit Vorzeigecharakter und sorge auch für einen wirtschaftlichen Standortvorteil.

Allerdings gebe es auch große Herausforderungen: Die Vorschriften, Regulierungen und Verfahren auf allen Ebenen würden eine große Herausforderung darstellen und das Fliegen immer aufwendiger machen. Und auch in Zukunft würden „Gefahren“ auf den Verein warten. Ganz aktuell sei hier die Planung um den Windpark „Kornberg“, der aus Sicht des Flugsportclubs Odenwald eine wesentliche Gefahr für den Flugverkehr am und um den Flugplatz darstelle.

Bürgermeister Markus Günther sagte, der Verkehrslandeplatz sei nicht nur zur Heimat der Flugsportler geworden, er sei vielmehr auch zu einem handfesten Wirtschaftsbetrieb und herausragenden Standortfaktor für die Region geworden. Der Platz sei für die Region eine sehr wichtige Infrastruktureinrichtung und werde vermutlich künftig in Zeiten permanent verstopfter Straßen und erschwerten Kfz- und Lkw-Verkehrs noch wichtiger für die Erreichbarkeit werden.

Umso wichtiger sei es, dass man gemeinsam im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn um den Bestand des Flugplatzes in uneingeschränkter Form und ohne Gefährdung des Flugbetriebes kämpfe. Allen Einschränkungen dieser umfassenden Nutzung sei „Paroli“ zu bieten. Dazu bedürfe es für alle Flugsporttreibenden, den Flugschülern und den wirtschaftlich Nutzenden einer Sicherheit, die lebensnotwendig sei.

Landrat Dr. Achim Brötel nannte die Entwicklung des Flugsportclubs eine ganz außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Es sei in der Tat überhaupt nichts da gewesen damals am 31. Mai 1958, als eine Gruppe von Enthusiasten mit dem Visionär Richard Rohlf an der Spitze diesen Verein gegründet habe. Bereits 1963 sei das eigene Fluggelände in Betrieb genommen und 1966 die Erlaubnis für Motorflug und Motorschlepp erteilt worden. Schritt für Schritt sei dann zudem die Infrastruktur immer wieder erweitert worden. Und der Verein habe seit 1984 einen modernen Verkehrslandeplatz. Der sei nicht nur für den FSCO, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Walldürn, den Neckar-Odenwald-Kreis und die gesamte Region ein ganz zentraler Faktor, den man in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug bewerten könne.

Deshalb dürfe alles das, was hier entstanden sei, jetzt auch nicht leichtfertig durch mögliche Windenergieanlagen gefährdet werden. Besonders lobend erwähnte der Landrat die vorbildliche Jugend- und Nachwuchsarbeit im Verein, durch die man immer wieder neue Interessenten für das Fliegen begeistere. MdB Alois Gerig würdigte den Jubiläumsverein als einen „echten Botschafter für den Tourismus in einer der schönsten Region Deutschlands“. Er gratulierte den Aktiven – wie die anderen Redner auch – zu den zahlreichen flugsportlichen Erfolgen.

Der Vorsitzende gab mit einer Power-Point-Präsentation einen Einblick in die Anfangszeiten des Flugsportclubs. Professor Dr. Kuhn ehrte anschließend Gründungs- und Ehrenmitglied Franz Sperlich für 60-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein. Er bezeichnete Franz Sperlich als Multitalent, der von Anbeginn an wahnsinnig viel für den FSCO geleistet hat, wobei er insbesondere auch beim Ausbau des heutigen Flugplatzes in hohem Maße beteiligt war. Franz Sperlich war Segelflieger, Motorflieger, Schlepppilot und der erste Motorfluglehrer im Verein, damals in Kooperation mit der Motorflugschule Mosbach. Nach der Rückkehr aus einem berufsbedingten Auslandsaufenthalt war Franz Sperlich dann Fluglehrer und Ausbildungsleiter in der eigenen Motorflugschule Franz Sperlich und ist auch heute noch ungemein wertvoll für den FSCO, Viele Flugpiloten des Vereins gingen durch seine Schule.

Mit einer Power-Point-Präsentation von Rudolf Landauer über die „Luftbildarchäologieprospektion aus dem Cockpit“ rund um Walldürn sowie einem Videofilm „Flug-Ausflüge des FSCO Walldürn“ klang der Festakt harmonisch aus. ds

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de im Internet.

