Gegen Steinwüsten etwas unternehmen

Walldürn.Mit der Gestaltung von Grünflächen befasste sich ein Antrag der Gruppierung der Freien Wähler in der Sitzung des Gemeinderates am Montag im „Haus der offenen Tür“. In älteren als auch aktuellen Walldürner Bebauungsplänen, so der Antrag, ist bei den Festsetzungen zur Gestaltung der Grundstücksflächen zu lesen, dass Vorgärten nicht als Arbeits- und Lagerflächen genutzt werden dürfen, sondern als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen und zu pflegen sind. Diese Festsetzung habe unter anderem den Zweck, auch private Flächen als versickerungsfähige Grünflächen zu erhalten. In den letzten Jahren sei allerdings massiv zu beobachten, dass diese Festsetzungen nicht eingehalten werden und neben Zufahrten, Terrassen, Stellplätzen auch die restlichen Grundstücksflächen und Vorgärten großzügig mit allen Arten von Steinen belegt werden.

Immer seltener finden sich abwechslungsreiche Bepflanzungen, heimische Hecken und Sträucher oder Bäume, die nicht nur den Betrachter erfreuen, sondern auch ein wichtiger Beitrag für Lebensqualität und Stadtklima seien. Klimawandel, Insektensterben, Starkregenereignisse ebenso wie fehlender Regen hätten große Auswirkungen auch vor der eigenen Haustür. Walldürn habe in den letzten Jahren Millionen in Regenüberlaufbecken und Abwasseranlagen investiert. Über Gebührenerhöhungen freue sich kein Bürger.

Private Grünflächen können und sollen ihren Teil zu Biodiversität und Regenwassermanagement beitragen, so der Antrag weiter. Es sei eben nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie eine Grundstücksfläche gestaltet ist, sondern werde immer mehr auch zu einer gesellschaftlichen Verpflichtung.

Nicht nur die öffentliche Hand ist hier in der Pflicht und hat Möglichkeiten wie zum Beispiel mit der Teilnahme beim Landesprogramm „Natur nah dran“, sondern auch die Bürger. Naturnah und sinnvoll gestaltete Grünflächen seien keine Hexerei und auf Dauer sowieso pflegeleichter als Steinflächen.

Viele Kommunen setzen Ideen für Bürgerbeteiligung von Gieß- über Baumpatenschaften bis zu Nachbarschaftsgärten um. „Lassen Sie uns in der Blumen- und Lichterstadt Walldürn mit geeigneten und zügigen Maßnahmen etwas unternehmen gegen die Steinwüsten, für den Vollzug der Bebauungspläne und für unseren gemeinsamen Lebensraum“, heißt es im Text weiter.

Als ersten Schritt solle die Stadt ein Informationsblatt für die Bürger erstellen mit Text-und Bildteil. Dieses soll bei jeder Behörde ausliegen und zum Bestandteil jeder Bauvoranfrage und Baugenehmigung werden.

Der Antrag soll nach dem Willen der Freien Wähler in der kommenden Gemeinderatssitzung beraten werden. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019