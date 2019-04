Geld für die „Löwen-Lichtspiele“

Walldürn/Mosbach.Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) fördert Kinos im ländlichen Raum. Das teilte MdL Manfred Kern (Grüne) in einer Pressemitteilung mit. Wie die MFG mitteilte, unterstützt sie acht Filmtheater im Land. Die „Kinostar Filmwelt“ in Mosbach und die „Löwen-Lichtspiele“ in Walldürn sind Teil der diesjährigen Förderung. Kern sagt dazu: „Es freut mich, dass zwei Kinos im Neckar-Odenwald-Kreis eine finanzielle Unterstützung erhalten. Kinos sind nicht nur als Orte guter Unterhaltung, sondern auch als kulturelle Räume in den Gemeinden wichtig. Die Möglichkeit ins Kino zu gehen, ist gerade für Jugendliche im ländlichen Raum ein wichtiger Bestandteil für ihre Freizeitgestaltung. Ich halte dabei eine stetige Anpassung von Technik und Räumlichkeiten an die sich wandelnden Anforderungen für wesentlich.“ Beide Kinos erhalten jeweils 15 000 Euro für die Erneuerung des zweiten Kinosaals. Das gesamte diesjährige Fördervolumen beläuft sich auf rund 230 000 Euro für acht gewerbliche Kinos. 50 000 Euro sind dabei die Förderobergrenze. Das Förderprogramm der MFG Baden-Württemberg unterstützt die Kinos bei der Ausstattung in Technik und Service sowie für Umbaumaßnahmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019