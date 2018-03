Geld für einen guten Zweck gespendet

Anzeige

Finanziell gesehen verlief das vergangene Vereinsjahr einigermaßen zufriedenstellend, was der Vorsitzende hauptsächlich auf die Clubheim-Vermietungen zurückführte. Sein Dank galt hier Beatrice Schnell, die dafür aus den Händen des Vorsitzenden und der Schatzmeisterin Ute Baumann ein Präsent entgegennehmen durfte.

Die beiden Kassenrevisoren Thorsten Schnell und Tobias Zeller bestätigten der MSC-Schatzmeisterin Ute Baumann eine einwandfreie Kassenführung, und empfahlen der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands, die auf Antrag von MSC-Clubmitglied Detlef Rink jeweils einstimmig erfolgte.

Wahlen zum Vorstand

Turnusgemäß standen Teilneuwahlen an, die zu folgenden Ergebnissen führten: Für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder gewählt wurden Thorsten Schnell als 2. Vorsitzender, Rainer Schiefermeyer als Sportleiter und Wolfgang Sämann als Schriftführer. Komplettiert wird der Vorstand durch die in diesem Jahr nicht zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder Rudolf Brandl (Vorsitzender), Ute Baumann (Schatzmeisterin), Andreas Riehl (Verkehrsleiter) und Beatrice Schnell (Pressereferentin). Als Kassenrevisoren wurden Waldemar Riehl und Tobias Zeller für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Als Delegierte für die am 24. März in Karlsruhe stattfindende ADAC-Hauptversammlung einstimmig gewählt wurden Rudolf Brandl Delegierter und Wolfgang Sämann als Ersatzdelegierter.

Brandl nannte folgende Termine für 2018: Clubausflug des MSC am Sonntag, 25. März nach Ladenburg; Mitorganisation der Motorrad-Odenwaldring-Klassik vom 8. bis 10. Juni auf dem Flugplatz; Mitorganisation der 34. Frankenland-Rallye vom 12. bis 14. Juni mit Sonderprüfung in Hüngheim; Jahresabschlussfeier mit Ehrung der Sportfahrer.

Anschließend begrüßte Ute Baumann den Vorsitzenden des Fördervereins Odenwald Hospiz Walldürn, Helmut Greulich, und dessen Stellvertreter Heinrich Hennig. Diese Mitgliederversammlung 2018 sei ein willkommener Anlass, einmal etwas Gutes zu tun und Dank zu sagen an all diejenigen, die den MSC 2017 beim 2. Oldtimertreffen des Vereins tatkräftig unterstützt hätten. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung habe man so viel positive Resonanz erhalten, dass man sich nun entschlossen habe, diese sehr positive Erfahrung und dieses gute Gefühl nun weiter zu geben und weiter zu schenken. Schenken an Menschen, die ihre noch sehr begrenzte Zeit auf dieser Erde im Odenwald Hospiz in Walldürn verbringen dürften. Fürsorge und Hilfe wunderbarer Menschen würden die Bewohner des Odenwald Hospiz auf ihrem Weg begleiten. Dem MSC Walldürn sei es ein Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen. Aus diesem Grunde überreiche sie zusammen mit Rudolf Brandl den Vertretern des Fördervereins den Erlös aus dem 2. Oldtimertreffen des MSC sowie wie aus einer privaten Aktion während dieses Treffens in der Person von Klaus Schnepf und aufgerundet durch eine weitere Spende aus der Vereinskasse des MSC Walldürn, alles in allem eine Summe von 1000 Euro.

Helmut Greulich dankte dem MSC für diese großzügige Spende und stellte die Einrichtung „Odenwald Hospiz“ vor. ds

