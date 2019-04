Geld für Grundschulsanierung

Die Stadt bekommt Geld für die Sanierung der Grundschule Walldürn. Das gab 1. Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier in einer Ausschusssitzung bekannt.

Walldürn. Im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt unter der Leitung von Theo Staudenmaier im Feuerwehrgerätehaus standen Bauanträge, die allesamt positiv beschieden wurden.

Antrag abgelehnt

Von Seiten der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass ein Antrag der Stadt beim Naturschutzbund Deutschland auf Teilnahme am Nabu-Projekt „Natur nah dran“ zur Förderung der biologischen Vielfalt in den Kommunen nicht berücksichtigt wurde und nun eventuell in Eigenregie ohne Förderung am „Lindig“ in Walldürn probeweise durchgeführt werden soll.

Weiter wurde die Sanierung der Grundschule Walldürn ins „Förderprogramm kommunaler Sanierungsmaßnahmen für Schulen“ des Landes Baden-Württemberg aufgenommen, die Maßnahme wird mit 762 000 Euro bezuschusst. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019