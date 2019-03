Geld für mehrere Hilfsprojekte

Hilfe für Menschen in Tansania leistet seit vielen Jahren der Förderverein für Missionsarbeit. Dessen Vorsitzender Anton Fach war wieder vor Ort, um sich über die Projekte zu informieren.

Walldürn. Direkt vor Ort, im Süden von Tansania, ist die Armut der ländlichen Bevölkerung besonders deutlich zu spüren. Nur das, was die kleinen Bauern dort mit ihrer Hacke dem Busch abringen, dient dem Lebensunterhalt. Mehr als eine Mahlzeit am Tag mit dem üblichen Maisbrei und einem Gemüse ist nicht möglich. Dazu gibt es Obst, das zum Teil reichlich wächst – sofern Wasser vorhanden ist.

Seit 2004 engagiert sich der Förderverein für Missionsarbeit mit seinem sehr rührigen, ehrenamtlich tätigen Vorsitzenden Anton Fach an der Spitze für eine Verbesserung der dort vorherrschenden Lebensbedingungen für die Menschen.

Alljährlich stattet Anton Fach den durch den Förderverein unterstützten Projekt-Stützpunkten einen mehrwöchigen Besuch ab, um sich „Vorort“ persönlich von der erfolg-reichen Realisierung der vom Förderverein finanziell und mit Hilfe von Sachspenden unterstützten Projekte zu überzeugen, die neuen Geld- und Sachspenden überall dort, wo sie benötigt werden, unmittelbar Vorort auszuhändigen, und wo nötig auch immer mit Hand anzulegen, wo Hilfe dringend benötigt ist. Anton Fach war zusammen mit Sohn Andreas und Ludwig Brunner aus Buchen unterwegs.

Vierwöchige Reise

Der Start für die vierwöchige Reise erfolgte wieder vom Gästehaus Kurasini der Benediktiner in Dar es Salaam aus. In den Usambarabergen in der Nähe der Provinzhauptstadt Lushoto freute sich schon Pater Damian Milikken auf den Besuch der Gastdelegation aus Deutschland. Für dessen dortiges neues Bauprojekt – die Erweiterung der Mädchenschule Mazinde Juu – wurde dem Benediktinerpater eine Spende vom Freundeskreis aus Buchen in Höhe von 5000 Euro übergeben. Der Erweiterungsbau war dringend notwendig geworden, weil die Kapazität der Schule von 600 auf 900 Schülerinnen erweitert wurde.

Gleichzeitig konnte sich der der Kindergarten in der Pfarrei Mabugay von Pater Damian über eine Spende von 600 Euro freuen, gespendet von der Grundschule Höpfingen.

Weitere Stationen des Besuches in den Usambarabergen waren die Pfarreien „Sonni“ bei Pater Athanasius, wo ein Kaffeeanbau betrieben wird, und „Sakarani“ bei Bruder Cölestin, wo ein Weinanbau betrieben wird und wo die Besucher frisch geerntete Weintrauben kosten konnten.

Anschließend ging es zum Schwesternkloster Kwamndolwa, wo die Gäste von der Oberin Schwester Gaspara bereits erwartet wurden. Aus dem Resterlös des „Hungermarsches 2018“ und weiteren privaten Geldspenden wurden dort für die Ausbildung der Schwesternschülerinnen 2300 Euro übergeben.

Weiter führte die Reise dann in den Süden von Tansania an die Grenze zu Mosambik. Die Armut in der ländlichen Bevölkerung ist dort besonders ausgeprägt und deutlich zu spüren. Dort galt es, den vor sechs Jahren auf der Missionsstation Hingawali gegründeten Kindergarten weiter zu fördern und für die erworbenen Felder den Anbau von Cashewnuts, Mais und Bohnen zu unterstützen.

Für den Kindergarten der Missionsstation Hingawali mit einer Erzieherin und einem Erzieher und rund 80 Kindern können die Eltern keine großen Beiträge aufbringen, da fast die Hälfte der Kinder als Waisenkinder bei den Großeltern aufwächst. Deshalb werden die fehlenden Kindergartenbeiträge durch die Unterstützung des Fördervereins für Missionsarbeit ausgeglichen, und außerdem übernimmt der Förderverein auch einen Teil der Kosten für Saatgut und Setzlinge auf den Feldern.

Aus dem Erlös des „Hungermarsches 2018“ und durch weitere Spenden von Privatpersonen konnten hier 6500 Euro zur Verfügung gestellt werden. Durch die Kürze des Aufenthaltes wurde dieses Geld nicht direkt übergeben. Erfreulicherweise übernahm hier Schwester Hermana von der Kongregation der Erlöserschwestern in der nahe gelegenen Provinzhauptstadt Mtware, die Anton Fach seit vielen Jahren gut kennt, die Aufgabe, die monatlich festgelegten Auszahlungen an die Gremien der Pfarrei Hingawali zu übernehmen. Damit ist gewährleistet, dass die Gelder kontinuierlich über das Jahr verteilt eingesetzt werden. Ab dem nächsten Jahr besteht die Hoffnung, dass aus dem Erlös der Feldarbeit von derzeit 15 Hektar und den Beträgen der Beteiligten die Kosten selbst erbracht werden können.

