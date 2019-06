Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Walldürn.Den Gottesdienstbesuch eines 84-Jährigen nutzte eine bislang unbekannte Person aus, um Wertsachen aus dem Fahrzeug des Seniors zu entwenden. Der 84-Jährige hatte am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19.20 Uhr einen Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika besucht und zuvor seinen weißen Ford C-Max in der Burgstraße abgestellt.

Während der Abwesenheit des Mannes öffnete die unbekannte Person das Fahrzeug, an dem die Fenster ein wenig herunter gelassen waren. Aus dem Innenraum entwendete die Person einen Geldbeutel sowie Bargeld und sämtliche Dokumente des 84-Jährigen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019