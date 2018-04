Anzeige

Walldürn.Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Walldürn und der Gemeinderatsfraktion der SPD informierten sich bei einem Vor-Ort-Termin über die Entwicklung des Verbands Industriepark (VIP) und nahmen dies zum Anlass, die Firma Schmidt Technoplast zu besuchen. Das ursprünglich aus Buchen stammende Unternehmen produziert seit 2016 Kunststoffteile und Werkzeuge im Walldürner VIP.

Bei seiner Begrüßung bedankte sich der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer bei Miriam und Holger Farrenkopf für die Bereitschaft einen Einblick in ihr Unternehmen zu gewähren. Der SPD Walldürn liege der Verbands Industriepark (VIP) besonders am Herzen. Man könne aus zweierlei Gründen stolz auf die Entwicklung des VIP sein, so Beyersdorfer. Zum einen sei der VIP ein gelungenes Projekt der Zusammenarbeit der drei Verbandsgemeinden Walldürn, Hardheim und Höpfingen. Zum anderen gehe der VIP auf eine Initiative des ehemaligen Bürgermeisters Karl-Heinz Joseph zurück.

Zwei Themen wichtig

Als Joseph 1991 erstmals als Bürgermeister in Walldürn kandidierte, waren ihm zwei Themen besonders wichtig: die Schaffung von Wohnbaufläche und die Schaffung von entsprechenden Flächen für Gewerbe und Industrie. Seit dem ersten Spatenstich im Jahr 1993 habe sich der VIP kontinuierlich weiterentwickelt und eine Vielzahl von attraktiven Unternehmen haben sich dort angesiedelt. Beyersdorfer betonte, seitens der SPD sei man dankbar, dass man mit der Firma Schmidt Technoplast einen weiteren attraktiven Arbeitgeber besichtigen zu kann. Für die Firma Schmidt Technoplast begrüßten Miriam und Holger Farrenkopf die Gäste. Der Geschäftsführer Holger Farrenkopf stellte zuerst die Entwicklung des Unternehmens, das in dritter Generation geführt wird, vor. Die Firma wurde ursprünglich 1971 als Werkzeugbau gegründet. Schon bald erweiterte man die Kompetenz um die Spritzgusstechnik. Durch ihr langjähriges Know-how und eine klare unternehmerische Ausrichtung entwickelte sich das Unternehmen zu einem leistungsstarken Partner für kunststofftechnische Lösungen vom Werkzeugbau bis hin zum fertigen Spritzgussteil. Nachdem man 2015 am bisherigen Unternehmensstandort keine Erweiterungsmöglichkeiten hatte, entschied man sich nach einem neuen Firmenstandort umzuschauen. Fündig wurde man im Walldürner Industriepark VIP.