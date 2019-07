Gemeindereferentin Anne Trabold wird verabschiedet

Walldürn.Die langjährige Gemeindereferentin der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn, Anne Trabold, wird am Samstag, 27. Juli, verabschiedet. Die Vorabendmesse in der Wallfahrtsbasilika um 18.30 Uhr wird der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pater Josef Bregula, halten. Musikalisch wird die Gruppe „Young Musicians“ diesen Dankgottesdienst gestalten.

Im Anschluss daran findet ein Empfang im Pfarrsaal des katholischen Gemeindezentrums statt.

Die Gemeindereferentin war zehn Jahre lang in der Seelsorgeeinheit Walldürn tätig und arbeitete dort eng mit dem Pastoralteam und vielen Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen. Eine Vielzahl von Aufgaben hatte sie federführend inne, wie zum Beispiel die Durchführung der Kommunion- und Firmvorbereitungen. Auch in der Hauptwallfahrtszeit und im Schuldienst war sie eingebunden und kümmerte sich mit großem Engagement um die Ministranten in Walldürn. (adr)

