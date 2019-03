Gemeinschaft mit großem Angebot

Walldürn.Im voll besetzten Siedlerheim fand am Samstagabend die Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft „Siedler, Eigenheimbesitzer und Gartenfreunde Walldürn“ mit Ehrungen statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Roland Windisch übermittelte Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian die Arbeit der Siedlergemeinschaft. Diese Vereinsarbeit werde in erster Linie ehrenamtlich geleistet. Die Siedlergemeinschaft sei eine sehr lebendige Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern ein reichhaltiges Angebot an Frei-zeitgestaltungen biete.

Das Angebot reiche von Beratungen über die Gestaltung des Gartens oder die Beratung im Zusammenhang mit Eigen-heimproblemen bis hin zu der Zurverfügungstellung von Geräten, Vorträgen zu verschiedenen Themen oder einfach nur zum Zusammensein in gemütlicher Runde.

Mitglieder geehrt

Pfarrer Karl Kreß von der Evangelischen Kirchengemeinde lobte, auch im Namen von Pater Thaddäus Pytka OFM Conv., ebenfalls die Arbeit der Siedler. In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte er die von ihm vorgelesene Geschichte vom „Häuslebauer“. Nach einem Grußwort des Landes- und Bezirksvor-standsmitgliedes Peter Sitte (Adelsheim) nahmen der Vorsitzende Roland Windisch und die 2. Vorsitzende Silke Trunk gemeinsam die Ehrungen für langjährige Mitglieder bei der Siedlergemeinschaft vor. Jeder Geehrte erhielt neben einer Urkunde und einer Ehrennadel ein Weinpräsent überreicht.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Silbernen Ehren-nadel Rainer Erdtmann, Werner Fieger, Franz Filkorn, Claus Hamber-ger, Erhard Lang, Horst Müller, Josef Münster, Karl Müssig, Adolf Nohe, Jürgen Steffan, Franz Teichmann, Gretel Tischer, Walter Tischer, Doris Ullmer und Werner Weigand.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel mit der Zahl „40“: Alfons Baumann, Kurt Bundschuh, Otto Neubauer, Norbert Riedl, Marie Schmitt, Edith Sitter, Ulrich Voßen und Margot Zieg-ler.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel mit der Zahl „50“: Franz Brunn und Bruno Frank.

Gemeinschaftsleiter Roland Windisch gab in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinschaft im Verlauf des zurückliegenden Vereinsjahres. Vorstandssitzungen fanden im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate insgesamt sieben statt. Abordnungen der Siedlergemeinschaft Walldürn nahmen teil am Bezirks-Verbandstag in Karlsruhe und am Ehrenamts-Event des Neckar-Odenwald-Kreises. Man besuchte den ZG-Einkaufsabend in Hardheim und präsentierte sich mit einem Info-Stand beim Blumen- und Lichterfest 2018 der Stadt.

Veranstaltungen gut besucht

Gut besucht von Seiten der Vereinsmitglieder und auch vieler Besucher waren im zurückliegenden Vereinsjahr etwa die Sommerkaffee-Nachmittagsveranstaltung sowie das Sommerfest und das Herbstfest oder die in vierzehntägigem Rhythmus stattfindenden Stammtische „Dämmerschoppen“ und „Frauengruppe“. Der Jahresausflug führte unter der organisatorischen Leitung der 2. Vorsitzenden Silke Trunk nach Lahr zur Landesgartenschau.

Von Frühjahr bis Herbst 2018 fanden vier ganztägige Ar-beitseinsätze auf dem Siedlerheimgelände statt, und die Fahnenabordnung war 2018 vier Mal zum Einsatz. Schließlich fand noch im Januar unter der Leitung von Sven Görlitz ein Gartenseminar statt. Abschließend dankte Roland Windisch allen, die sich für die Siedlergemeinschaft engagiert haben.

Den von Schatzmeister Berno Geier vorgetragenen Kassenbericht bestätigten die Kassenprüfer Josef Priwitzer und Silke Ackermann als einwandfrei.

Termine genannt

Die von Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian beantragte Ent-lastung des Schatzmeisters und des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die 2. Vorsitzende Silke Trunk wies darauf hin, dass für die Mitglieder der Siedlergemeinschaft am Mittwoch, 15. Mai, ein Tagesausflug zum „Kürbishof“ und anschließender Weinprobe und Fahrt mit dem Planwagen geplant ist. Des Weiteren am 14. Juli und am 2. September zwei Kaffeenachmittage und am 25. März eine Putzaktion in und um das Vereinsheim. Mit einem Präsent bedacht wurden zum Abschluss die im letzten Vereinsjahr stets sehr engagierten ehrenamtlich tätigen Vorstands- und Vereinsmitglieder. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019