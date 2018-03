Generationentreff in Buchen besucht

Anzeige

Walldürn/Buchen.Auf großes Interesse stieß der Besuch des Odenwaldklubs Walldürn im Mehrgenerationentreff in Buchen. 19 Teilnehmer informierten sich bei Ingrid Scheuerer und Helga Schwab-Dörzenbach über die Entstehung des Treffs als ein Ergebnis des Demografieprojekts der Stadt Buchen. Im April blicken die Initiatoren stolz auf zwei erfolgreiche Projektjahre zurück.

Viele Ehrenamtliche bieten Treffen, Beratung und Hilfe in den verschiedensten Bereichen für alle Altersgruppen an. Kreative Angebote richten sich besonders an Familien mi Kindern. Der Mehrgenerationentreff lebt vom zwanglosen Mitmachen.

Helga Schwab -Dörzenbach stellte zum Schluss das neue Haus an der „alla hopp“-Anlage vor. F. Laukenmann wünschte dem Mehrgenerationentreff Erfolg und empfahl den Besuchern, eines der vielen Angeboten wahrzunehmen.