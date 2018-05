Genossen feiern Jubiläum

Anzeige

Walldürn.Der Vorstand der SPD Walldürn traf sich zu einer Sitzung. Neben den Vorbereitungen zum diesjährigen Blumen- und Lichterfest sowie einem Bericht über die Arbeit der Gemeinderatsfraktion gab der Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer einen Ausblick auf ein großes Ereignis, das in diesem Jahr noch bevorsteht.

„Volksversammlung“

„Wir werden zum Ende dieses Jahres ,100 Jahre SPD in Walldürn’ feiern“, verkündete Ralf Beyersdorfer zur Begrüßung und zitierte aus einem Zeitungsartikel der Mannheimer „Volksstimme“ vom 18. November 1918: „Nunmehr hat die Sozialdemokratie auch hier in Walldürn ihren Einzug gehalten“. Aus dem Zeitungsartikel geht hervor, dass im November 1918 in der Aula des Schulhauses eine „Volksversammlung“ stattfand, die mehrere hundert Teilnehmer aufwies. Nach einem Referat eines sozialdemokratischen Stadtrates aus Heidelberg wurde von den anwesenden Bürgern die Gründung eines „Sozialdemokratischen Vereins“ beschlossen.

Suche nach Dokumenten

Der SPD-Ortsverein selbst verfügt über keine Dokumente aus der Zeit vor 1933, weil nach dem Verbot der SPD im Jahr 1933 vermutlich alle Unterlagen vernichtet wurden. Es gebe aber dennoch einige Quellen, die über die Anfangsjahre der SPD in Walldürn berichten.