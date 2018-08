Genüsse auf der Gourmetmeile

Anzeige

Geboten wurde den Besuchern von den beteiligten zehn Street-Food-Festival-Anbietern in deren Trucks wohlschmeckende Street-food-Genüsse und raffinierter Kreationen für den Gaumen. Angefangen von griechischen „Loukoumania“-Spezialitäten und Crêpes nach französischer Art über Frankfoods-Burger, italienisches Fladenbrot, Hotdog-Burger, ungarischer Langosch mit verschiedenen Belägen von süß bis herzhaft sowie bis hin zu „Asia-Weak“ und Interpretationen schwäbischer Maultaschen-Kreationen. Und auch das in einem Kleinbus untergebrachte „Kleinste Steakhaus der Welt“ gab sich in Walldürn die Ehre.

Zum „Nachspülen“ wartete auf alle Gäste und Besucher eine Auswahl an verschiedenen Biervariationen, ein großer Wein- und Sektstand, ein Getränkestand mit verschiedenen französischen Aperitifs sowie ein Getränkestand mit verschiedenen Milch-Shakes, und natürlich auch zahlreiche weitere antialkoholische Getränke und Limos sowie Softgetränke und Sommer-Cocktails. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.08.2018