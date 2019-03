Gesang und Tanz für die Senioren

Walldürn.Viel Gesang, Tanz und eine ausgelassene Stimmung machten den Fastnachtsnachmittag der Senioren-Tagespflege in Walldürn am Freitag zu einem gelungenen Höhepunkt im Alltag der Senioren.

Nach einer schwungvollen Begrüßungsrunde bedankte sich die Teamleitung Gabi Horn sowohl bei den Gästen für das zahlreiche Erscheinen als auch bei den Mitwirkenden für ihr großes Engagement.

Die Schweinberger Minigarde verzauberte das Publikum mit ihrem diesjährigen Showtanz „Minigarde goes to Hollywood“ und hatte sich nach der Zugabe einen Fastnachtsorden redlich verdient. Ein weiterer Höhepunkt war der Beitrag „Scheidung mit Hindernissen“ von F. Barosch, F. Albrecht und F. Schenk, die alle Gäste in gekonnter Weise unterhielten. H. Möller zog wieder alle Register seines Könnens und lud die Gäste zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen ein.

So verging der gelungene närrische Nachmittag bei bester Laune wie im Fluge. Weitere Höhepunkte waren am Rosenmontag die Tanzeinlage der Mäusegruppe vom TSC Walldürn und am Dienstag der närrische Fastnachtsausklang mit Büttenrede von Hedi Greulich und Margit Sauer bei musikalischer Umrahmung durch Anton Staab.

