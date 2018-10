„Geschäftsbetrieb eingestellt“

MOsbach/Walldür.Die Firma „nsp sports & experience GmbH“ in Mosbach hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Unternehmen wird nicht weiter geführt, das sagte der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Harry Kressl von der Anwaltskanzlei Pfefferle, Helberg & Partner aus Heilbronn, auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten.

„Vermögenswerte sichern“

„Der Geschäftsbetrieb war bei der Antragstellung schon eingestellt“, sagte Kressl weiter. Seine Funktion sei in diesem Fall die eines klassischen Insolvenzverwalters: „Die Vermögenswerte sichern, den Betrieb abwickeln, Gläubiger so weit wie möglich entschädigen.“

Mitarbeitern wurde gekündigt

Allen Mitarbeitern sei gekündigt worden, so Kressl weiter. Das waren vier Vollzeitkräfte und vier Teilzeitkräfte. Dazu kamen je nach Bedarf weitere Mitarbeiter, etwa Studenten, die mithalfen. „nsp“ hatte sich in der Region einen Namen als Veranstalter von Streetfood-Festivals gemacht. Etwa in Walldürn, Tauberbischofsheimoder Miltenberg. Ein angekündigtes Festival im November in Wertheim fällt aus, so ein Hinweis auf der Internetseite des Unternehmens.

Messe-Veranstalter

In Walldürn war die Firma 2016 und 2018 Veranstalter der Dreiländermesse „Trend und Technik“. Sollte die Stadt die Messe 2020 wieder veranstalten wollen, wird sie sich also einen neuen Partner als Veranstalter suchen müssen. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018