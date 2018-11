Geschichte der SPD in Walldürn wird beleuchtet

Walldürn.Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SPD Ortsvereins in Walldürn veranstaltet die SPD morgen, Sonntag, einen historischen Vortrag „Wie die SPD nach Walldürn kam . . .“ im Bürgersaal im Rathaus.

Der Historiker Markus Wieland wird aus der Gründungsgeschichte der SPD in Walldürn berichten. Es ist nahezu genau 100 Jahre her, als sich im November 1918 Walldürner Bürger in der Aula der Volksschule zusammengefunden und öffentlich zu den Werten der Sozialdemokratie bekannt haben. Damals ging es den Teilnehmern darum, gemeinsam für eine bessere wirtschaftliche und politische Stellung in der Gesellschaft zu kämpfen

