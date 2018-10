Mosbach/Walldürn.Im Rahmen der 24. Mosbacher Buchwochen liest die in Walldürn geborene Autorin Anne Grießer am Mittwoch, 24. Oktober, um 20 Uhr in der Mediathek in Mosbach aus ihrem historischen Roman „Das heilige Blut“.

Anne Grießer gestaltet ihre Lesungen ausgesprochen lebendig und würzt sie mit Anekdoten aus dem Spätmittelalter.

Im Roman „Das heilige Blut“ erzählt Grießer die Geschichte des Blutwunders im 14. Jahrhundert anhand des Schicksals der jungen Magd Fronika. Zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt, muss diese aus Mainz fliehen und findet Zuflucht beim Priester von Dürn, ihrem Großonkel. Doch wenige Tage später liegt der Priester im Sterben und beichtet ihr, dass er das Blut Christi auf dem Altartuch verschüttet hat und ihm das Antlitz des Herrn erschien. Seine fromme Nichte muss ihm versprechen, das Tuch in die richtigen Hände zu geben. Als das Tuch seine heilenden Kräfte zu zeigen beginnt, gerät sie in höchste Gefahr, denn alle wollen sich des Tuchs bemächtigen.

Anne Grießer, geboren 1967 in Walldürn, studierte Bibliothekswesen, Ethnologie, Volkskunde und Germanistik in Stuttgart, Freiburg und Köln. Heute lebt sie in Freiburg und schreibt Krimikurzgeschichten, Romane und Sachbücher.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018