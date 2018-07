Geschichten, Amüsantes und viel Poesie

Anzeige

Während den Übersetzungen hätte man zumeist eine Stecknadel fallen hören können. So konzentriert sog das Publikum die Texte in sich auf. Bei den anschließenden musikalischen Interpretationen hielt es dagegen kaum jemanden ruhig auf den Sitzen. Füße wippten im Rhythmus von bekannten Songs wie „One Of Us“, „Tulsa Time“ oder „Zombie“.

Einige Zuhörer sangen textsicher mit, andere genossen einfach nur die Musik in der besonderen Atmosphäre der Museumsscheune. Auf der kleinen Bühne genügte den Musikern oft ein kurzer Blickkontakt oder eine kaum sichtbare Handbewegung, um sich abzustimmen oder auf die Reaktionen im Publikum einzugehen. Gesanglich gestaltete Ann-Kathrin Schneider den Großteil des dreiteiligen Programms. Bei „Under The Bridge“ und „Sultans Of Swing“ überzeugten aber auch Michael Schwarz beziehungsweise Peter Kempf als Solo-Interpreten.

Gänsehaut pur

Emotionaler Höhepunkt war nach gut zwei Stunden bester Unterhaltung Leonard Cohens legendäres „Halleluja“. Schon die Übersetzung dieses Klassikers ließ beim Publikum die Vorfreude steigen, die musikalische Umsetzung garantierte dann Gänsehaut pur. Dramaturgisch wäre der unter die Haut gehende Evergreen der perfekte Schlusspunkt unter ein grandioses Konzert gewesen.

Nach minutenlangem Beifall gewährte die Band natürlich trotzdem gerne mit „You Shook Me All Night Long“ die ersehnte Zugabe – und ließ nach erneut tosendem Applaus einen allerletzten Titel folgen.

Der Abend war damit allerdings nur musikalisch beendet. Viele Konzertbesucher genossen anschließend noch bei einem erfrischenden Getränk und guten Gesprächen den Sommerabend im stilvoll beleuchteten Museumshof.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018