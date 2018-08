Geschmack der Zuschauer getroffen

Anzeige

Von Stevie Wonder über Chaka Khan bis hin zu Prince: Die „Soul Diamonds“ beeindruckten die Zuschauer in Gottersdorf und waren ein Höhepunkt der „Pepperoni“-Feierlichkeiten.

Gottersdorf. Mit dem Auftritt der „Soul Diamonds“ aus Stuttgart verzeichnete die „Pepperoni“-Familie am Mittwochabend in Gottersdorf einen Höhepunkt ihrer Jubiläumsveranstaltung zum 35-jährigen Bandbestehen.

Vielfältiges Programm

Mit einer guten Mischung aus unvergesslichen Klassikern der Soul-, R&B-, Funk- und Jazz-Szene trafen die Vollblutmusiker bestens den Geschmack der Zuschauer im voll besetzten Rund des „Pepperoni“ Zeltes. Sie beeindruckten durch ihre große Virtuosität und atemberaubender Improvisationen. Ob Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin oder Prince: In der Liste ihrer Stücke war für jeden was dabei.