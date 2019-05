Gesundheitlichen Wert betont

Walldürn.Den Tag des Wanderns am 14. Mai nahmen Wanderverbände in ganz Deutschland zum Anlass, um einen großen Teil der Bevölkerung auf das Wandern und die gesundheitlichen Werte der körperlichen Bewegung hinzuweisen. Die Ortsgruppen Miltenberg und Walldürn haben an diesem Tag eine Wanderung rund um Gottersdorf und Gerolzahn angeboten. Unterbrochen wurde der Wandertag mit dem Besuch der Firma Nudel-Berres. Der größte Teil der Wanderer kam aus dem Bezirk 7 des Gesamt - Odenwaldklubs und somit aus dem benachbarten Bayern. Elf Personen aus Walldürn waren unter den 50 Wanderern zu finden. Das nächste Angebot des OWK Walldürn ist eine Wanderfahrt am 26. Mai nach Rothenburg ob der Tauber, Gäste sind dazu willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019