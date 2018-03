Getränke Haas ist für die Kunden da

Anzeige

Rippberg.In dem Bericht über die Schließung des Lebensmittelgeschäfts mit Backwaren (FN vom 26. Februar) stand eine falsche Angabe. Die Aussage, dass damit das letzte Geschäft in Rippberg seine Pforten geschlossen hat, ist nicht korrekt.

Einkaufsmöglichkeit vor Ort

Eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort haben die Rippberger noch bei Getränke Haas. Der Getränkemarkt und Getränke-Großhandel in der Amorbacher Straße wird in der dritten Generation seit über 50 Jahren geführt und versorgt die Einwohner nicht nur mit Getränken von regionalen Brauereien, Weinen, Spirituosen, Mineralwasser, Säften und weiteren nicht-alkoholische Getränken, sondern bietet zusätzlich auch frische Eier, Nudeln, Honig vom örtlichen Imker, Mehl sowie Wurst- und Fleischwaren. Es gibt damit also noch ein Geschäft, das auch Lebensmittel anbietet.