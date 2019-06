„Gewann Holz“ stürmte auf Platz eins

Altheim.Bei perfekten äußeren Bedingungen begrüßte der Tennisclub Blau-Weiß Altheim wieder zahlreiche Gäste zu seinem traditionellen Sommerfest. 16 Doppelteams versammelten sich dabei zum mittlerweile zwölften Ortsturnier auf der Vereinsanlage.

Bunte Mischung

Dabei präsentierte sich auch in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung aus aktuellen und ehemaligen Mannschaftsprofis, gelegentlichen Freizeitspielern sowie talentierten Hobbyakteuren dem Publikum. Gespielt wurde zunächst eine Vorrunde in vier Gruppen in Partien bis Fünf. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für das Viertelfinale, ab dem es im KO-System weiterging.

In einer ausgeglichenen Gruppe I setzte sich der „FC Soundorion Prime“ (David Djapa und Marcel Kirschenlohr) durch. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich dahinter zwischen „Aufschlag Assbach“ (2:1 Siege, 14:12 Spiele) mit Sina Neuberger sowie Simon Ehmann und ihren Widersachern von „Epple Türen“ (2:1, 12:10). Während Sina und Simon jubeln durften, mussten Michael Sabo und Fabian Schnorr bereits die Segel streichen.

Eindeutig waren die Geschehnisse in Gruppe II und III. „Gewann Holz“ machte seinem Namen alle Ehre und kam mit drei souveränen Erfolgen weiter. Ebenso sicher agierten die Fußballer von „Energie Kopfnuss“. Rang Zwei sicherten sich der „TC Talentfrei“ (Melanie Kappes, Nicolai Walz) beziehungsweise Titelverteidiger Helmut Kappes mit neuem Partner Alexander Gramlich. Sie wollten für den „Förderverein VfB Altheim“ den dritten Turniersieg in Folge einfahren.

Ungefährdet fürs Viertelfinale qualifizieren konnte sich auch „Elektro Weber“ (Jürgen Münch, Jörg Singer) in Gruppe IV. Gleich in ihrem Auftaktduell standen sich „Timon Pumba“ (Daniel Czerny und Steffen Ehmann) und „Bauwagen Aalde“ (Adrian Künzig und Corinna Sans) gegenüber. Das 5:4 für „Bauwagen Aalde“ war gleichbedeutend mit ihrem Weiterkommen. Immerhin konnten sich die Publikumslieblinge Daniel und Steffen anschließend noch über die Auszeichnung für das beste Kostüm freuen.

In den Viertelfinalpartien konnten sich dann jeweils die Gruppensieger deutlich mit 5:0 oder 5:1 durchsetzen. Damit mussten sich auch bereits die Sieger der beiden Vorjahre des Fördervereins VfB Altheim verabschieden. Bei ihrem 0:5 waren die Kontrahenten von „Gewann Holz“ zu stark. Ähnlich überzeugend machten Frank Czerny und Manuel Stein von „Energie Kopfnuss“ im darauffolgenden Halbfinale kurzen Prozess mit dem „FC Soundorion Prime“, die anschließend auch in der Partie um Platz Drei gegen „Elektro Weber“ machtlos (2:5) waren. „Elektro Weber“ konnten zuvor nach großem Kampf „Gewann Holz“ beim 3:5 nicht stoppen.

Hochspannendes Tennis

Hochklassiges und hochspannendes Tennis bekamen nun die Anwesenden zum Abschluss präsentiert. Zunächst taten sich „Energie Kopfnuss“ schwer mit den druckvollen Schlägen von Christian Fuhrmann sowie insbesondere Patrick Wojdowski und lagen mit 1:3 im Hintertreffen. Doch man blieb dran und nutzte einige Fehler und Unkonzentriertheiten der Gegner zur zwischenzeitlichen 4:3-Führung. Aber nun konnten „Gewann Holz“ antworten und sicherten sich im dritten Anlauf schließlich mit 5:4 den Titel. Nach der Siegerehrung und Dankesworten durch Turnierleiter Matthias Götz sowie den Vereinsvorsitzenden Bernd Kempf ging die Veranstaltung nahtlos in die beliebte Cocktailparty über, die bis in die späten Abendstunden andauerte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019