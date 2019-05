Gewinner beim Europafest

Walldürn.Die kleine Glücksfee Frieda zog zum Ende des Europafestes am Sonntag die Gewinner. Den 1. Preis, einen Reisegutschein innerhalb der EU, von FN-Reisen zog Familie M. Dörr, den 2. Preis, zwei Eintrittskarten in den Europapark gewann Richard Lang, den 3. Platz, 50 Euro von „Walldürn gemeinsam“ erhielt Martin Schneider und die drei weiteren Plätze gingen an Friedhelm Bundschuh, Norbert Neuberger und Andreas Böttcher, alle Walldürn. Die Gewinne können in der Tourist- und Freizeitinformation in der Hauptstraße 27, Telefon 06282/67-106 und -107, abgeholt werden. Bild: Stadt Walldürn

